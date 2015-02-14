美股标普500指数创收盘纪录高位 Nasdaq指数触及15年高点

瑞银集团以4.45亿美元和解在美国出售有毒抵押贷款证券案
路透5月2日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团已以4.45亿美元和解其出售有毒抵押贷款证券导致两家美国联邦信用合作社倒闭的诉讼。
路透纽约2月13日 - 美国股市周五收高，标普500指数创收盘纪录高位，因能源股跟随油价上涨，而Nasdaq指数触及15年高位，受助于科技股走强。
三大股指本周齐升，因乌克兰和俄罗斯达成停火协议，且希腊在达成债务协议上取得明显进展。
Nasdaq指数周五升幅是三大股指中最大。思科(CSCO.O)在本周稍早公布强劲的业绩，令一些投资者认为科技需求正在改善，OakBrook Investments LLC联席首席投资长Peter Jankovskis说。
“有可能是市场认为科技业正出现转机，”他说。
美股在接近尾盘时动能增强，此前许多交易员在长周末假期前不愿大举押注。周一为美国总统日假期，市场将休市。
道琼工业指数.DJI上升46.97点，或0.26%，至18,019.35点；标准普尔500指数.SPX上涨8.51点，或0.41%，至2,096.99点；Nasdaq指数.IXIC大涨36.224点，或0.75%，至4,893.836点。
小盘股Russell 2000指数也创收盘纪录高位。
本周，道指上涨1.1%，标普500指数上扬2%，Nasdaq指数劲升3.2%。
标普能源股.SPNY大幅收涨1.95%，因油价自2015年首次升穿每桶60美元，尽管担心供应过剩。
标普公用事业股指数.SPLRCU表现最差，下挫1.6%，连续第三日收低。许多投资者撤出避险的公用事业股，因他们预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年稍后升息。
美国运通(AXP.N)大跌3%，向标普500指数施压。多家券商下调对美国运通的目标价，此前Costco(COST.O)称，其美国门店将不再接受美国运通的信用卡。
汤森路透数据显示，迄今有391家标普500指数成份股企业公布了业绩，其中，约71.1%的季度盈利好于预期，57.5%的营收好于预估。
季度盈利增长率为6.6%，低于10月1日时预期的11.2%，但高于1月1日时预期的4.2%。
2月美国消费者信心意外从11年高位回落，而1月进口物价录得六年来最大单月降幅，因石油和其他一系列商品的成本下降，直指短期通胀压力不大。
根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约65亿股，低于本月迄今的日成交均值为73亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,919和1,146股，比率为1.67:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,726和983股，比率为1.76:1。
76只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；111只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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