美股展望：企业财报及经济改善料支撑大盘续涨 关注希腊发展

（修正）焦点：文在寅当选韩国总统 将面临分裂的国会和多重外交问题
路透首尔5月10日 - 韩国共同民主党候选人文在寅将于周三宣誓就任韩国总统，在围绕朝鲜核计划的地缘政治紧张情势升温以及与美国关系可能出现裂痕之际，肩负引领韩国前进的重任。
路透纽约2月13日 - 分析师称，美国股市料将趋于进一步上涨，与此同时油价和希腊债务谈判的不确定性令市场焦虑不安。
美国企业第四季业绩强劲，整体经济状况的改善迹象，以及原油价格似乎开始触底，都支撑了股市。
标准普尔500指数.SPX以一年来最大单月跌幅及波动率上升为2015年开局后，该指数周五创新高，道琼工业指数.DJI则触及今年以来最高位。
Phoenix Financial Services驻纽约的首席市场分析师Wayne Kaufman称，随着股市企稳，人们不那么担心近期油价及希腊局势动荡所造成的潜在负面影响了。
“这令股市开始突破年初以来即陷入的通道，”他称。
波动率似乎降低。CBOE市场波动率指数.VIX今年迄今多数时间在15至24之间摆动，在今年迄今30个交易日中，15个交易日均超过了历史中值20。
该指数的20日移动均值本月稍早甚至触及2012年中期以来最高位。
但在周五，CBOE波动率指数跌至今年以来最低位，并短暂跌破15。这一因素加上股市上涨，可能是正面信号。
“尽管市场总体来说并不算顶好，但一直较为正面，”Phoenix Financial的Kaufman表示。他称，标准普尔500指数本月稍早升逾2,064点是另一多头技术信号。
**消费类股及希腊发展可能提供支撑**
由于美国多数企业已公布财报，而且总体正面，分析师目前关注2月16日当周的情况，届时消费巨擘沃尔玛(WMT.N)将公布第四季业绩。
“迄今我们对企业业绩非常满意，”Baker Avenue Asset Management驻旧金山的首席投资长King Lip称。
汤森路透数据显示，在标准普尔500成分股中，已有391家公布业绩，其中约71.1%的企业获利优于预期，高于历史均值。
沃尔玛可能将因油价下跌而受益，油价下挫带动了消费者支出。但与此同时，该公司业务遍及全球，因此可能因美元走强而受到负面影响。
在股市创新高之际，市场参与人士将关注希腊局势发展；希腊问题及油价是今年市场波动的根本原因。
最近上台的希腊左翼政府及欧元区财长2月9日当周未能就希腊救助方案的下一步达成一致，2月16日当周还需进行磋商，因已越发接近2月28日的最终截止日期。希腊政府承诺将“竭尽所能”与国际债权人达成协议。
Advisors Capital Management LLC驻新泽西的首席投资长Charles Lieberman认为，尽管美国对希腊债务敞口“相当小”，但希腊局势的不确定性及对更广泛市场的影响加剧了市场波动。
“更多是心理层面的影响，而非实质上的，”他称。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
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