美股标普500和Nasdaq指数小跌 道指创史上最高收位

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约2月25日 - 美国股市标普500指数周三收低，Nasdaq指数结束10日连涨之势，因投资者对苹果(AAPL.O)升势获利了结，但道指小升，再创纪录最高收位。
非必需消费品类股提振道指，包括麦当劳(MCD.N)劲升3.9%至98.66美元，麦当劳上涨也扶助限制标普500指数的跌幅。
标普非必需消费品指数.SPLRCD上涨0.8%。TJX (TJX.N)上扬3.3%，报69.38美元，此前该公司公布业绩。Target (TGT.N)公布的第四季同店销售和获利好于预期后，股价小升0.3%，报77.15美元。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述，她没有就美联储何时升息提供进一步信息。
苹果股价下挫2.6%，报128.79美元，回吐近期部份升幅。苹果今年迄今仍上涨16.6%。
泽西市LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说，“苹果是对冲基金的爱股，而短线进出人士总是有可能对苹果涨势获利了结，”特别是在苹果股价大幅攀升后。
道琼工业指数.DJI收涨15.38点，或0.08%，至18,224.57点，此为史上最高收位；标准普尔500指数.SPX下跌1.62点，或0.08%，至2,113.86点；Nasdaq指数.IXIC下滑0.99点，或0.02%，至4,967.14点。
能源股上涨，因油价劲升。标普能源指数.SPNY上升0.4%，而美国原油价格CLc1大涨3.5%，报每桶50.99美元。
美国1月新屋销售仅较前月小幅下降，尽管大雪导致东北部地区的房屋销售大幅减少，另外，房屋供应攀升至2010年以来最高水平，这对疲弱的楼市而言是一大吉兆。[nL4S0VZ3ZG]该数据也支撑美国股市。
全球第二大个人电脑生产商惠普(HPQ.N)暴跌9.9%，报34.67美元，为表现最差的标普500指数成份股。惠普公布其所有营运分支季度营收持平或下跌，且全年获利预估远低于分析师预期。
根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为62亿股，低于本月迄今日成交均值约68亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,697和1,359股，比率为1.25:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,473和1,233股，比率为1.19:1。
59只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；120只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 张明钧)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)