美股Nasdaq指数恢复近期升势 道指和标普500指数下跌

路透纽约2月26日 - 美国股市Nasdaq指数周四恢复近期升势，受科技产业购并消息带动，而标普500指数和道琼工业指数收低，因能源股跟随油价下挫。

Nasdaq指数上涨，令该指数离5,000点大关相差仅约12点，而在2000年3月互联网泡沫高峰时，Nasdaq指数曾触及5,132.52点纪录高位。道指结束连续两日创纪录最高收位的势头。

Avago Technologies (AVGO.O)大涨14.7%，报129.25美元，提振Nasdaq指数和标普500指数。Avago Technologies将以每股8美元收购EmulexELX.N交易。Emulex股价暴涨24.7%，报7.93美元。

今日升幅居前的Salesforce.com (CRM.N)攀升11.7%，报70.24美元。云软件公司Salesforce.com公布了季度获利，且上调全年营收预估。

美国股市今年开局迟滞，至2月大幅反弹。在2月，道指和标普500指数势将创下2011年10月来表现最好的一个月，Nasdaq指数可望创2012年1月来最佳月度表现。

“美股在1月和2月初步履蹒跚，但之后企业季重新活化股市涨势，且将市场进一步推高，”波士顿Bolton Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说，“消费者和医疗保健股真的令投资者意外。”

能源股下跌，带动标普500指数和道指走低。标普能源指数.SPNY大跌1.8%，因美国原油劲跌5.5%，结算价报每桶48.17美元，受累于美国原油库存不断上升。

道琼工业指数.DJI收低10.15点，或0.06%，至18,214.42点；标准普尔500指数.SPX下跌3.12点，或0.15%，至2,110.74点；Nasdaq指数.IXIC上涨20.75点，或0.42%，至4,987.89点。

Nasdaq指数在周三收低，结束之前的10日连涨。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第四季盈利增长6.8%，高于1月1日时预期仅4.2%的升幅。

苹果跳升1.3%，报130.41美元，苹果公布将在3月9日举行发布会，市场翘首以待的新Apple Watch料将在该发布会后一个月上市。

美国经济数据良莠不齐。1月美国消费者物价指数(CPI)按月跌幅为2008年来最大，因汽油价格下跌，而最新一周初请失业金人数攀升，1月耐久财订单上升。物价下跌可能为美联储谨慎维持低利率在较长时间提供了回旋余地。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为64亿股，低于本月迄今日成交均值约68亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,646和1,387股，比率为1.19:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,522和1,192股，比率为1.28:1。

41只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低；125只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，20只触及新低。

(编译 利棣儿；审校 张明钧)

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