美股展望：非农就业报告或将决定市场能否继续安然无恙

路透纽约2月27日 - 美国股市在过去一周有点过于平静了。

美股近来一直在窄幅区间交投。企业财报季进入尾声，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词没有意外之处，市场波动率和交易量都在萎缩。

虽然市场守在纪录高位附近，但有迹象表明股市涨幅已经过度，未来一周随着多项重要经济指标出炉，可能容易受到冲击而下滑。

这些重要经济指标包括2月非农就业报告，若其中任何一项令人失望，都有可能将股指震出近期区间，从而展开跌势。

周五将公布的报告料显示，2月非农就业岗位新增约23.8万个，低于1月25.7万个的增幅。此外，制造业与服务业指数、以及工厂订单报告也将陆续出炉。

“经济数据在未来一个月将是市场的最大推动因素，其中的关键数据是就业报告，”Northern Trust资产管理公司的首席投资策略师Jim McDonald指出。“眼下投资者对市场前景的怀疑程度，还是比较合理的。”

近期数据表明经济状况转弱。第四季经济增速降幅大于最初估计，2月美国供应管理协会(ISM)芝加哥采购经理人指数(PMI)亦降至2009年7月以来最低。

标准普尔500指数自2012年中以来一直未出现过10%以上的修正。股票估值仍是一大隐忧。

标普500指数.SPX的市盈率(本益比)为17.4倍，高于历史均值14.8。按照前瞻市盈率计算，标普指数多数板块估值看起来也过高，金融股是唯一市盈率低于历史均值的板块。

“我不得不在股市以外寻找有投资价值的领域，”McDonald说，他掌管着9,320亿美元资产。“股市中没有什么板块能以便宜来形容的。”

根据BATS数据，在过去五个交易日中，美国各交易所日均成交量约为62.6亿股，较2月迄今的平均值低将近8%。标普指数周五波动区间为圣诞节前一天以来最窄，最近一周波动幅度亦为感恩节当周以来最窄。

尽管成交清淡，道琼工业指数.DJI、标普指数和罗素2000指数本周均创下纪录高位。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周五下降2%至13.61，远低于20的历史均值。罗素波动率指数.RVX也远低于历史均值，周五下滑1.2%至16.06。

“重要问题在于，是不是所有人都安然自得地认为，一切都会原封不动地发展下去？”U.S. Global Investors交易员主管Michael Matousek指出。“如果一切照旧，投资者可能也就继续追高；但罗素指数如此之高而罗素波动率指数却如此之低，这意味着若发生任何不好的事情，股市真的可能受到冲击。”

一些近期涨幅最大的板块最有可能回落。Nasdaq生物科技指数.NBI已经连涨三周，升幅接近7%。针对小型股了结获利的时机可能也已成熟：标普600小型股指数.SPCY已连涨四周，涨幅达到6.4%。

Fort Washington投资咨询公司的首席分析师Nick Sargen表示，这些板块“涨幅已经很大，因此很难看多，”不过其它潜力板块也不好找，因为美元走强令大型股面临困境。

“股市已经不再便宜，”他说。“20%的跌幅并不会让我感到担心，但我一直在等着出现经济增长加速的明确信号。在这个信号出现之前，我必需压制住对股市的热情。”(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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