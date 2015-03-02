美股上扬 Nasdaq指数触及2000年以来高点

路透纽约3月2日 - 美国股市周一收涨，Nasdaq指数收在5,000点之上，为2000年互联网泡沫破灭以来首见，因并购交易提振科技股。道指和标普500指数创纪录最高收位，此前经济数据直指美国经济成长逐步加速。

Nasdaq指数.IXIC盘中多数时间在5,000点关口上下游走，尾盘积聚动能，收盘稳稳地站在这一关键水准之上，为2000年3月27日以来首次，也是该指数史上第三次收在该水准之上。

“股市的格局发生了翻天覆地的变化。企业的实际获利和营收目前主导Nasdaq市场，”Evercore ISI的董事总经理Douglas Depietro表示。

芯片生产商恩智浦半导体(NXP)、英特尔(INTC.O)以及网络设备生产商思科(CSCO.O)在两项并购交易公布后上扬，扶助推高Nasdaq市场。

恩智浦股价暴涨17.3%，报99.56美元，之前该公司同意收购同业飞思卡尔半导体FSL.N，创建一家价值超过400亿美元的新公司。飞思卡尔急升11.8%，报40.36美元。

全球第二大个人电脑(PC)厂商惠普(HPQ.N)表示，将以约27亿美元收购无线网设备生产商Aruba NetworksARUN.O，这是2011年以来惠普达成的最大并购交易。受此消息推动，同业思科的股价攀升2.3 %，报30.19美元。

“本周余下时间，市场可能稍作喘息，投资者静待周五公布的美国经济数据，因该数据将提供美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前景的线索，”Depietro说。

美国1月消费者支出连跌第二个月，因汽油价格回落导致通胀压力减弱，个人所得增长0.3%，增幅略低于预期。

另外，两项制造业数据好坏不一，2月Markit美国制造业PMI终值触及四个月高位，而供应管理协会(ISM)制造业指数则跌至13个月最低。

道琼工业指数.DJI收升155.93点，或0.86%，至18,288.63点；标准普尔500指数.SPX上涨12.89点，或0.61%，至2,117.39点；Nasdaq指数.IXIC上升44.57点，或0.9%，至5,008.10点。

“资金继续涌入股市，因利率处于低位，且尽管股票估值较高，但并不很过分，”Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示。

实木地板零售商Lumber Liquidators (LL.N)重挫25%，报38.83美元，之前有报导称，该公司产品未能达到安全标准。不过该公司否认了上述报导。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所累计成交约64.3亿股，高于过去五日成交均值63亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,851和1,214支，比率为1.52:1; Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,792和960支，比率为1.87:1。

有57只标普500指数成份股触及52周新高，4只触及新低；有144只Nasdaq综合指数成份股触及新高，32只触及新低。(完)

(编译 母红; 审校 郑茵)

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