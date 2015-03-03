美股道指与标普500指数脱离纪录高位 科技股领跌Nasdaq指数

路透纽约3月3日 - 美国股市周二收跌，科技股跌势引领Nasdaq指数从上日触及的15年最高水平回落，道指和标普500指数也从上日纪录最高收位下滑。

三大股指在2月大幅攀升后，美国汽车销售数据疲软和伊朗核磋商的评论令一些投资者不愿进一步推高股市。交易商也在等待本周稍后公布的一连串经济数据，最重要的是周五出炉的美国月度就业报告。

“市场上涨得有些太猛太快，应该有所回调，”Chase Investment Counsel的投资组合经理Brian Lazorishak表示。

“考虑到人气乐观程度和超买情况，至少几天的盘整都不会让我们感到意外，”他说。

Nasdaq指数自2000年3月网络泡沫高峰以来首次触及5,000点大关之后，投资者了结获利，导致科技股下跌。

微软(MSFT.O)下跌1.4%至43.28美元，对Nasdaq与标准普尔500指数的拖累最大。思科(CSCO.O)收低2.2%，回吐了周一的多数涨幅。

半导体芯片类股是受挫最严重的类股之一。费城半导体指数.SOX收低1.94%，该指数2月累计上涨逾12%。标准普尔500科技股指数.SPLRCT收跌0.8%。

在标准普尔500成分股中，美光(MU.O)百分比跌幅最大，下跌5%至29.66美元，应用材料(AMAT.O)也跌4.5%至24.48美元。

道琼工业指数.DJI收跌85.26点，或0.47%，至18,203.37点；标准普尔500指数.SPX下滑9.61点，或0.45%，至2,107.78点；Nasdaq综合指数.IXIC下跌28.20点，或0.56%，至4,979.90点。

恶劣的冬季天气连续第二年导致美国2月汽车销售放缓，几家汽车厂商的销量均未达到分析师的预期水平。在美国上市的菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)股价收低3.3%至15.31美元。福特汽车(F.N)下跌2.4%至16.17美元。

以色列总理警告美国总统奥巴马不要接受与伊朗之间的核协议。他的表态增加了投资者的谨慎情绪，但却帮助提振了原油价格。

公用事业.SPLRCU与能源.SPNY是标准普尔500指数中唯一收高的两个板块。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有63亿股换手，低于最近五个交易日的平均水平65亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,810与1,249支，比率为1.45：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,784与948支，比率为1.88：1。

有11只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；有70只Nasdaq综合指数成份股触及新高，32只触及新低。(完)

(编译 利棣儿/张涛；审校 徐文焰/郑茵)

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