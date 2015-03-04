美股第二日下跌 医疗保健类股上涨

路透纽约3月4日 - 美国股市周三连续第二日收低，投资者在美股近期上涨后保持缩手，等待周五公布的就业数据。

在美国最高法院举行聆讯和一种癌症药物得到当局批准后，医疗保健板块是今日股市的唯一亮点。

股市2月大涨，道琼工业指数与标准普尔指数均在周一创出纪录高位，Nasdaq指数亦15年来首次突破5,000点。

“我们不想对今天的回落进行任何解读。2月涨势惊人，”Matrix Asset Advisors的投资长David Katz表示，“我们建议逢低买进。”

在本周结束前还有大量数据有待公布，包括倍受瞩目的美国2月非农就业数据，许多投资者暂时不想大笔押注。非农就业报告可以预示美联储何时开始升息。

标准普尔500医疗保健类股指数.SPXHC年底以来上涨了5.75%，周三收高0.39%。投资者押注，在听证之后，最高法院可能倾向于奥巴马政府对于合理医疗费用法案的观点。

“我认为这个听证减轻了一些对于该法案可能被推翻的担忧，至少是暂时如此，”美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示。

必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)股价劲升6%，报65.67美元，此前美国食品药物管理局(FDA)批准其肺癌药物Opdivo。

HCA Holdings(HCA.N)收涨5.8%，报74.93美元，Tenet Healthcare (THC.N)大幅收涨6.2%，报49.99美元。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，1月初至2月中多数地区和领域的经济活动继续扩张，多数地区的汽车销售和消费者支出增长。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，低于接受路透调查的分析师预期的增加22万人。1月民间就业人数被上修至增加25万。

美国供应管理协会(ISM)和金融数据公司Markit公布的美国服务业数据均直指美国服务业温和扩张。

道琼工业指数.DJI收跌106.47点，或0.58%，至18,096.90点；标准普尔500指数.SPX下滑9.25点，或0.44%，至2,098.53点；Nasdaq指数.IXIC下跌12.76点，或0.26%，至4,967.14点。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有63.4亿股换手，低于最近五个交易日的平均水平65.2亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,869与1,170支，比率为1.60：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,586与1,118支，比率为1.42：1。

有17只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低；有79只Nasdaq综合指数成份股触及新高，50只触及新低。(完)

(编译/审校 张涛/利棣儿/张荻)

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