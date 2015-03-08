美股展望：经济数据强劲 令市场更加关注美联储升息时间

图中为纽交所的正在工作的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约3月6日 - 美国股市投资者下周可能获得更多证据，显示美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能较早升息。零售销售料在连续两个月下降后反弹。

零售销售上升可能显示消费者从油价大跌中受益，但分析师表示，2月美国部分地区天气异常糟糕，可能抑制了消费。

周五公布的就业报告强于预期，增强对美国将在6月升息的预期，打压股市下跌。

标准普尔500指数本周收盘时，较3月2日创下的纪录收盘高位跌逾2%。Nasdaq综合指数从5,000点大关滑落逾70点，本周该指数在2000年3月来首次触及5,000点。

一些美联储官员的讲话强化6月升息的预期。其中里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔重申，认为美联储应在6月升息。

Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest称，美联储重新成为投资者关注焦点。

“我想他们感觉到一些压力，需要证明他们确实根据数据情况来决策。经济一直在好转，我想他们想做的是多等一段时间，确保经济状况真正改善了。”

周五公布的就业数据显示，上月失业率降至5.5%，进入美联储认为的完全就业范围。随后公布的一项路透调查显示，许多大型华尔街投行更加确信美联储将在6月升息。

尽管美国经济增强长期来看利好美股，但投资者担心若美联储升息过早，可能会伤及经济成长。美国经济复苏一直很缓慢。

除美国零售销售数据外，下周还将迎来3月路透/密西根大学消费者信心指数初值。2月消费者信心意外从11年高位下滑，加剧最近对消费支出的担忧。

美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)周五上涨0.15%。此前标普道琼斯指数有限公司表示，苹果将在3月18日成为道指成份股，取代AT&T。下周苹果仍将是焦点，公司料在周一发布外界期待已久的Apple Watch。

欧洲央行亦将在周一开始万亿欧元的激励计划，该计划旨在通过购债刺激欧元区迟滞的经济。

Cornerstone Financial Partners执行合伙人Jeff Carbone称，这可能加剧市场波动。

“环顾全球，很多国家处于通缩环境，”他称。“升息在叩响美联储的大门，但美国经济的力道似乎仍不足以触发升息。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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