美股展望：经济数据强劲 令市场更加关注美联储升息时间

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
路透纽约3月6日 - 美国股市投资者下周可能获得更多证据，显示美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能较早升息。零售销售料在连续两个月下降后反弹。
零售销售上升可能显示消费者从油价大跌中受益，但分析师表示，2月美国部分地区天气异常糟糕，可能抑制了消费。
周五公布的就业报告强于预期，增强对美国将在6月升息的预期，打压股市下跌。
标准普尔500指数本周收盘时，较3月2日创下的纪录收盘高位跌逾2%。Nasdaq综合指数从5,000点大关滑落逾70点，本周该指数在2000年3月来首次触及5,000点。
一些美联储官员的讲话强化6月升息的预期。其中里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔重申，认为美联储应在6月升息。
Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest称，美联储重新成为投资者关注焦点。
“我想他们感觉到一些压力，需要证明他们确实根据数据情况来决策。经济一直在好转，我想他们想做的是多等一段时间，确保经济状况真正改善了。”
周五公布的就业数据显示，上月失业率降至5.5%，进入美联储认为的完全就业范围。随后公布的一项路透调查显示，许多大型华尔街投行更加确信美联储将在6月升息。
尽管美国经济增强长期来看利好美股，但投资者担心若美联储升息过早，可能会伤及经济成长。美国经济复苏一直很缓慢。
除美国零售销售数据外，下周还将迎来3月路透/密西根大学消费者信心指数初值。2月消费者信心意外从11年高位下滑，加剧最近对消费支出的担忧。
美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)周五上涨0.15%。此前标普道琼斯指数有限公司表示，苹果将在3月18日成为道指成份股，取代AT&T。下周苹果仍将是焦点，公司料在周一发布外界期待已久的Apple Watch。
欧洲央行亦将在周一开始万亿欧元的激励计划，该计划旨在通过购债刺激欧元区迟滞的经济。
Cornerstone Financial Partners执行合伙人Jeff Carbone称，这可能加剧市场波动。
“环顾全球，很多国家处于通缩环境，”他称。“升息在叩响美联储的大门，但美国经济的力道似乎仍不足以触发升息。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。