美股劲升 美联储会议声明缓解升息忧虑

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约3月18日 - 美国股市周三上扬，尽管美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议声明为升息开启大门，但美联储暗示将放慢升息步伐。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步。联储下调了成长和通胀预估，且大幅调低了未来升息速度的预估。
尽管美联储声明使6月升息成为可能，但同时也为联储提供了在今年晚些时候升息的灵活性，声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。
标普500指数中，10大类股全数上涨，标普500指数收位离本月初所创的纪录最高收位低不到1%。在美联储公布政策声明前，美国股市下跌。
“美联储放慢升息步伐预估，发出了清晰的信号，即美联储不急于上调利率，因美联储认为美国经济仅温和成长，”Ameriprise Financial首席策略师David Joy说。
能源股飙升，因油价大涨和美元急跌。标普能源指数.SPNY劲升2.9%，领涨标普500指数，升幅排第二的板块是公用事业股，公用事业指数.SPLRCU大涨2.7%。在低利率的环境下，公用事业股通常表现不俗。
道琼工业指数.DJI收涨227.11点，或1.27%，至18,076.19点；标准普尔500指数.SPX上升25.22点，或1.22%，至2,099.50点；Nasdaq指数.IXIC上扬45.393点，或0.92%，至4,982.828点。
美国短期利率期货跳涨，暗示市场对美联储升息预期推后。根据CME FedWatch，交易商目前预计美联储等到10月才升息的机率为60%。
在今日上涨的个股中，甲骨文(ORCL.N)攀升2.9%，报44.13美元，上日公司公布第三季营收持平，获利小幅下降。不过，甲骨文将季度股息上调25%至每股0.15美元。
阿里巴巴(BABA.N)部分股票的禁售期周三到期，有更大部份的股票的禁售期将在9月到期。在11月触及120美元高位的阿里巴巴周二收报84.50美元，较首次公开招股(IPO)高大约24%。阿里巴巴周三升0.1%，收报84.59美元。
成交放量，据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有79亿股换手，远高于本月迄今日成交均值66亿股。
纽约证交所上涨与下跌个股分别是2,549与546支，比率为4.67：1；在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,692与1,030支，比率为1.64：1。
有74支标普500指数成份股触及52周新高，7支触及新低；有157支Nasdaq综合指数成份股触及新高，48支触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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