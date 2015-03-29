美股展望：股市料盘整 投资人等待FED动向线索及企业财报

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
撰稿 Caroline Valetkevitch 编译 张明钧
路透纽约3月29日 - 华尔街投资人下周可能发现没有什么采取大动作的理由，他们正等待最新美国非农就业数据出炉，以及有关可能改变近10年来首度升息时点预期的各种消息。
美国劳工部周五将公布非农就业数据，但届时股市将因逢耶稣受难日而休市，投资人得要等到次周才能对数据做出反应。
在此同时，投资人将持续对调低第一季获利预估做出调整，还得要面对美元走向的不确定性。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月18日发表声明，当中暗示其升息的办法不若投资人原先预期般的积极，这导致股市一度大涨，但之后又步入下跌。
“我们现在正处于讯息真空，”费城Janney Montgomery Scott投资策略师Mark Luschini表示，该公司管理资产规模达670亿美元。“财报季还没到，而目前又几乎没有什么足以撼动股市的消息，所以某种程度而言我们处于停滞状态。”
美联储调整利率时点的不确定性，是影响市况的一大关键因素，这也造成市场波动加剧，也更凸显出经济数据的重要性，因数据可能动摇美联储的政策前景。
有关美联储的其他疑虑，在于美元大幅升值，而美元升值也对美国股市构成压力，因这令人更加担心美国跨国企业的获利。财报季将于4月8日美国铝业(AA.N)发布财报时正式展开。
美国股市今年以来起起伏伏，标准普尔500指数.SPX已经回到2014年底的水准。
“这就好像市场还在试图搞清楚什么才是下个引领市场走向的因素，”辛辛那提Schaeffer's Investment Research资深股票分析师Joe Bell表示。
近期路透调查结果显示，多数华尔街大型银行业者认为，美联储至少要等到9月才会升息。但就业报告可能再次改变这样的观点，特别是由于2月已是连续第12个月非农就业岗位增加超过20万个，增幅超过此数的持续时间为1994年以来最长。
虽然美股的恐惧指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX比过去两年来多数时间都高，但仍远低于10月高点。
德州奥斯丁嘉信理财交易及衍生品主管Randy Frederick表示，这意味着机构投资人目前并不太过担心股市会大幅下跌。
纽约RBC Capital Markets首席美国市场策略师Jonathan Golub表示，从历史来看，美联储决策可能不会造成波动率上升。
Golub称，“这是因为当美联储收紧政策、特别是刚开始收紧时，这通常是事况表现很好的的迹象。”(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
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新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”