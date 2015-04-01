美国股市因经济数据疲弱而收低 汽车股下滑

路透纽约4月1日 - 美国股市周三下跌，因弱于预期的经济数据引发对经济成长和企业第一季盈利的担忧。市场静待周五出炉的美国非农就业报告。

美股连续第二日下跌，周三标普医疗保健指数.SPXHC下挫1.2%，领跌股市。医疗保健股是第一季表现最好的板块，上涨6.2%。

美国汽车商公布3月销售报告后，汽车股也下跌。通用汽车(GM.N)大跌2%，报36.74美元，福特汽车(F.N)挫跌1.4%，报15.91美元，两家公司的汽车销售均下滑。

3月美国民间就业人数增幅为逾一年来最小，且制造业活动触及近两年低点，这是显示美国第一季经济成长显着放缓的最新迹象。

美国民间就业报告预示周五非农就业报告疲弱。当日为耶稣受难日假期，美国股市将休市。

第一季业绩期开始前，投资者坐立不安，策略师表示，美元不断走强将可能影响跨国企业的获利。汤森路透数据显示，自年初以来，对美国企业第一季盈利的预估已大幅下降。

“人们继续担心企业盈利疲弱和经济疲软，”Wedbush Equity Management LLC首席投资长Stephen Massocca说。

道琼工业指数.DJI收跌77.94点，或0.44%，至17,698.18点；标准普尔500指数.SPX下跌8.20点，或0.4%，至2,059.69点；Nasdaq指数.IXIC下滑20.66点，或0.42%，至4,880.23点。

孟山都(Monsanto)(MON.N)升3.9%，报116.96美元，此前公布业绩和财测，是给标普500指数带来最大提振的个股之一。

能源股上涨，跟随油价升势。康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)升1.2%，报63.02美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约69亿股，高于过去五个交易日成交均值65亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,621和1,416股，比率为1.14:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,449和1,280股，比率为1.13:1。

有7只标普500指数成份股触及52周新高，有4只触及新低。有76只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，59只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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