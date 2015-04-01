美国股市因经济数据疲弱而收低 汽车股下滑

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透纽约4月1日 - 美国股市周三下跌，因弱于预期的经济数据引发对经济成长和企业第一季盈利的担忧。市场静待周五出炉的美国非农就业报告。
美股连续第二日下跌，周三标普医疗保健指数.SPXHC下挫1.2%，领跌股市。医疗保健股是第一季表现最好的板块，上涨6.2%。
美国汽车商公布3月销售报告后，汽车股也下跌。通用汽车(GM.N)大跌2%，报36.74美元，福特汽车(F.N)挫跌1.4%，报15.91美元，两家公司的汽车销售均下滑。
3月美国民间就业人数增幅为逾一年来最小，且制造业活动触及近两年低点，这是显示美国第一季经济成长显着放缓的最新迹象。
美国民间就业报告预示周五非农就业报告疲弱。当日为耶稣受难日假期，美国股市将休市。
第一季业绩期开始前，投资者坐立不安，策略师表示，美元不断走强将可能影响跨国企业的获利。汤森路透数据显示，自年初以来，对美国企业第一季盈利的预估已大幅下降。
“人们继续担心企业盈利疲弱和经济疲软，”Wedbush Equity Management LLC首席投资长Stephen Massocca说。
道琼工业指数.DJI收跌77.94点，或0.44%，至17,698.18点；标准普尔500指数.SPX下跌8.20点，或0.4%，至2,059.69点；Nasdaq指数.IXIC下滑20.66点，或0.42%，至4,880.23点。
孟山都(Monsanto)(MON.N)升3.9%，报116.96美元，此前公布业绩和财测，是给标普500指数带来最大提振的个股之一。
能源股上涨，跟随油价升势。康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)升1.2%，报63.02美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约69亿股，高于过去五个交易日成交均值65亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,621和1,416股，比率为1.14:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,449和1,280股，比率为1.13:1。
有7只标普500指数成份股触及52周新高，有4只触及新低。有76只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，59只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透横滨5月4日 - 惠誉董事Mervyn Tang周四表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。
路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。