美股两日连跌后反弹 上周初请失业金数据带来提振

路透纽约4月2日 - 美国股市周四从之前两日跌势中反弹，因就业市场数据令人鼓舞，但在周五美国非农就业数据出炉前，本周良莠不齐的数据令市场不确定性仍高。

标普非必需消费品类股指数.SPLRCD上扬0.7%，为表现最佳的板块之一，受助于CarMax (KMX.N)公布强于预期的业绩后激升9.3%，报74.73美元。

美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数意外减少，但周三数据显示，3月美国民间就业人数增幅为逾一年来最小，且制造业活动触及近两年低点，这是显示美国第一季经济成长显着放缓的最新迹象。

这在周五美国发布3月就业报告前，描述的经济状况有好有坏。周五美股休市，投资人要到周一才能对就业报告作出反应。

美联储表示，在认为经济足够强劲，能够承受升息后才会升息。策略师表示，如果周五的就业数据不及预期，可能缓和短期内升息的担忧。

“市场有诸多不确定因素，所以造成了一些波动，且缺乏方向感，”Schaeffer's Investment Research高级股市分析师Joe Bell称。

道琼工业指数.DJI收高65.06点，或0.37%，至17,763.24点；标准普尔500指数.SPX上涨7.27点，或0.35%，至2,066.96点；Nasdaq指数.IXIC涨6.71点，或0.14%，至4,886.94点。

本周，道指上涨0.3%，标准普尔500指数升0.3%，Nasdaq指数下跌0.1%。

摩托罗拉解决方案(MSI.N)重挫6.2%，报62.51美元，彭博援引了解情况的消息人士表示，该公司未能找到买家。

能源股.SPNY未受油价下挫拖累，收高0.2%。伊朗和六大国就伊朗核计划达成初步协议，尽管将在6月进行进一步磋商，且分析师对何时伊朗能允许增加原油出口有疑问，但油价仍下跌。

根据Bespoke数据，自1999年来，这是第四次在耶稣受难日发布非农就业报告，上一次是在2012年。分析师预计3月非农就业岗位增加24.5万，低于2月的29.5万。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约58亿股，低于过去五个交易日成交均值64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,923和1,101股，比率为1.75:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,643和1,092股，比率为1.50:1。

有19只标普500指数成份股触及52周新高，有3只触及新低。有104只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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