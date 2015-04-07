美股微幅收低 美元上涨盖过对企业并购消息的乐观情绪

路透纽约4月7日 - 美国股市周二微幅收低，尾盘由升转跌，因美元上涨盖过对企业并购消息的乐观情绪。

标普公用事业指数.SPLRCU收低1.1%，对标普500指数的拖累最大。该板块周一领涨。

美元从近期跌势中反弹，在下午交易中升至日内高位。美元走强，令投资者重新忧虑美元升值将影响美国企业盈利。

“如果(美元)是逐步上升，应该不会对股市产生很大影响，因企业将有机会对冲其影响，但如果美元急速上涨，将会影响股市，”Wilmington Trust首席投资长Tony Roth说。

股市在周二大部份交易时间上涨，受企业并购消息提振。这反映企业认为市场有投资的价值。

联邦快递(FDX.N)劲升2.7%，报171.16美元，联邦快递提出以48亿美元收购荷兰包裹递送公司TNT Express TNTE.AS。

两年前，竞争监管机构不批准联合包裹(优比速,UPS)收购TNT。因联合包裹本身已拥有强大的欧洲业务网络，与联邦快递的情况不同。

道琼工业指数.DJI收跌5.43点，或0.03%，至17,875.42点；标准普尔500指数.SPX下跌4.29点，或0.21%，至2,076.33点；Nasdaq指数.IXIC下滑7.08点，或0.14%，至4,910.23点。

尽管美元上涨反映美国基本面稳健，但分析师担心汇率将拖累美国跨国企业盈利。美银美林周二将今年标普500指数成份股企业每股收益预估下调2美元，称因受到汇率拖累。

通用汽车(GM.N)股价下挫2.5%，报35.73美元，是今日交投最活跃的股票之一，此前加拿大政府同意将持有的约7,340万股通用汽车股票出售给高盛(GS.N)。

Viacom (VIAB.O)下挫1.9%，报67.28美元，此前公司叫停200亿美元股票回购计划，因公司开始进行重组。推特(TWTR.N)跳涨4%，报52.87美元，且触及六个月最高水平，此前巴伦周刊报导，推特聘请了顾问公司来抵御一项收购要约。

企业软件供应商Informatica Corp INFA.O大涨4.3%，报47.79美元，此前该公司表示，Permira Advisers和加拿大退休计划投资局(Canada Pension Plan Investment Board)将让其退市。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约57亿股，本月迄今日成交均值为63亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,699和1,352股，比率为1.26:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,457和1,267股，比率为1.15:1。

有9只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有68只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，24只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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