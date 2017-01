美股微幅收低 企业盈利忧虑持续

路透纽约4月16日 - 美国股市周四微幅下跌,因投资者仍然担忧即将公布的企业业绩,这抵销了今日上市交易的三只新股急升引发的乐观人气。

苹果(AAPL.O)和通用电气(GE.N)令标普500指数承压,通用电气将在周五股市开市前公布第一季业绩。

苹果下滑0.48%,报126.17美元,通用电气收低0.65%,报27.28美元,汤森路透数据显示,分析师预计通用电气季度获利下滑。

视频流服务供应商Netflix (NFLX.O)是升幅最大的标普500指数成份股,暴涨18.21%,上日公司公布的业绩好于预期。

线上手工制作产品和工艺品卖场Etsy Inc (ETSY.O)、Party City (PRTY.N)和电子交易企业Virtu Financial Inc (VIRT.O)首日上市交易。

Etsy较首次公开发行(IPO)定价暴涨87.5%,Party City较IPO定价飙升21.77%,Virtu Financial较IPO定价劲涨16.74%。

道琼工业指数.DJI微幅收低6.84点,或0.04%,至18,105.77点;标准普尔500指数.SPX下跌1.64点,或0.08%,至2,104.99点;Nasdaq指数.IXIC下滑3.23点,或0.06%,至5,007.79点。

在已公布业绩的51家标普500指数成份股企业中,有76.5%的获利超过预期,远高于长期均值63%。

美股在本周迄今有升有跌,尽管投资者担心企业第一季业绩疲弱,但三大股指离纪录高位低不到1%。策略师表示,目前称企业首季业绩意外成功是言之过早。

Bianco Research总裁Jim Bianco说,“这是一个游戏。分析师将预估下调很多,使企业业绩可以高于这预期。”

汤森路透数据显示,标普500指数成份股企业第一季盈利较上年同期预料下跌2.6%,因油价下跌、美元走强和美国东部异常寒冷拖累企业业绩。企业第一季营收料同比下降2.8%。

SanDisk SNDK.O公布财测后,股价急跌4.51%,收报67.91美元。菲利普莫里斯(Philip Morris)(PM.N)获利跌幅小于预期,其股价劲涨8.74%,报84.96美元。

在周四收市后,美泰儿(Mattel)(MAT.O)公布季度业绩,股价盘后攀升7.7%。美国运通(AXP.N)公布季度业绩后,股价回落1%。

根据BATS Global Markets提供的数据,美国各证交所共成交约63亿股,本月迄今日成交均值62亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,700和1,333股,比率为1.28:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,434和1,289股,比率为1.11:1。

有8只标普500指数成份股触及52周新高,没有成份股触及新低。有102只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,17只触及新低。(完)

(编译 利棣儿;审校 李军)

