美股Nasdaq指数创下纪录收盘新高

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月23日 - 美国股市周四上涨，和科技股最息息相关的Nasdaq指数创纪录最高收位，刷新2000年网络股崩盘前创下的前纪录。
Nasdaq指数周四创5,056.06点的纪录收盘高点，该指数从2002年低位1,114.11点攀升，升势并非一帆风顺，期间经历了经济衰退、生物科技股和社交网络热潮，以及手机行业爆炸式增长帮助苹果(AAPL.O)成为美国最有价值的公司。
Nasdaq指数周四盘中最高涨至5,073.091点，苹果领涨，该股是近年对Nasdaq指数涨势推动最大的个股之一。上一次Nasdaq指数创下纪录收盘高位5,048.62点还是在2000年3月10日。
标普500指数也创盘中纪录高点，但收盘略低于纪录高位。
Gilead(GILD.O)等生物科技股和Facebook(FB.O)等社交网络股企业的迅速增长，也帮助推升Nasdaq指数来到目前水平。
策略师表示，Nasdaq指数还有进一步上涨的空间。
“现在指数创新高，我认为不会就此止步...”AllianzGI Global Technology Fund资深投资组合经理Walter Price说。
在2000年时，“按下一年获利计算，许多高增长公司的市盈率达到200倍或300倍。目前不是这种情况。现在和2000年的市况截然不同。”
周四，Gilead上涨1%，报105.21美元。Facebook在周三公布的季度营收不及预期，周四股价下挫2.6%，报82.41美元。
苹果上涨0.8%，报129.67美元，谷歌(GOOG.O) 劲涨1.5%，报557.46美元。这两支股票在Nasdaq市场的市值排名居前两位。在2000年3月，微软(MSFT.O)是市值最大的Nasdaq指数成份股，现在仅排第三，排名高于Facebook。
道琼工业指数.DJI收高20.42点，或0.11%，至18,058.69点；标准普尔500指数.SPX上涨4.97点，或0.24%，至2,112.93点；Nasdaq指数.IXIC上扬20.89点，或0.41%，至5,056.06点。
Nasdaq指数从2000年峰值跌至2002年低位的31个月里，市值蒸发了78.4%。而从2009年3月低位到今日刷下的高位，该指数攀升了300%。
Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca警告称，在科技股中，社交网络股最终可能暴跌。“我不知道升势将在何时结束，但我知道它可以跌得多么惨，”Massocca说。
Massocca提及Global X社交网络指数上市交易基金(ETF)(SOCL.O)大幅攀升，该ETF周四下跌0.4%，不过今年迄今上涨约15%。
汤森路透数据显示，Nasdaq指数市值约8.2万亿美元，标普500指数市值约19.5万亿美元。
标普道琼斯指数有限公司分析师Howard Silverblatt表示，Nasdaq指数与科技股密切相关，不过标普科技股指数.SPLRCT自2000年3月10日实际上下跌约21%。
周四，标普10大类股中有八种收高。
纽约证交所涨跌股票家数分别为2,039和956股，比率为2.13:1。Nasdaq市场，涨跌股分别为1,659和1,061股，比率为1.56:1。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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