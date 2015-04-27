美股受生物科技股跌势拖累收低 但苹果发布业绩后盘后大涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月27日 - 美国股市周一收跌，生物科技股领跌，因包括Amgen(AMGN.O)在内的数家公司的相关消息令人失望。
但苹果(AAPL.O)收高1.8%，报132.65美元，限制了市场的跌幅。盘后，苹果发布会计年度第二季业绩后股价续升2%。
苹果公布第二季每股盈利(EPS)为2.33美元；营收为580亿美元；根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第二季每股收益为2.16美元，营收为560.8亿美元。苹果预计第三季营收为460-480亿美元，分析师预计苹果第三季营收为470.9亿美元。
苹果并宣布扩大资本回报计划至2,000亿美元，包括上调回购股份授权至1,400亿美元。公司公布季度派息每股0.52美元，董事会已批准增加季度派息11%。
Nasdaq生物科技股指数.NBI重挫4.1%，为3月25日来最大单日百分比跌幅，标普医保股指数.SPXHC跌1.8%，为对标普500指数拖累最大的板块。
Amgen(AMGN.O)领跌标普500指数成份股，大跌3.3%，报162.38美元，此前美国监管当局表示，目前不考虑加速评估该公司的皮肤癌免疫疗法。
Celladon Corp CLDN.O暴跌80.7%，报2.64美元，盘中触及2.59美元的纪录低点。在其治疗心力衰竭的主要试验性基因疗法未能通过关键测试后，该公司宣布预计会裁员和削减成本。
今年迄今，医保股表现居前，扶助推高主要股指至纪录高位。特别是生物科技股，上周带动Nasdaq指数15年来首次刷新历史收盘高位。
该板块受到有关特殊药品制药企业定价过高的报导以及Celladon和Amgen令人失望的消息拖累，LifeSci Partners生物科技上市交易基金(ETF)投资组合经理人Paul Yook表示。
“投资人一直很担心药品的定价问题。”他指出。
一年前，Nasdaq生物科技板块一度跌至熊市区域，因Gilead(GILD.O)遭抛售及估值忧虑。但分析师表示，目前来看，他们不认为周一的下挫是更大跌势的开始。自去年4月以来Nasdaq生物科技股指数大涨了超过50%。
道琼工业指数.DJI跌42.17点，或0.23%，至18,037.97点；标准普尔500指数.SPX回落8.77点，或0.41%，至2,108.92点；Nasdaq指数.IXIC收挫31.84点，或0.63%，至5,060.25点。
纽约证交所跌涨股票家数分别为1,923和1,130股，比率为1.70:1。Nasdaq市场，跌涨股分别为1,956和805股，比率为2.43:1。
有14只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有101只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约68亿股，高于本月迄今日成交均值62亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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