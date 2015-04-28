默克和IBM带动道指和标普500指数收涨 苹果拖累Nasdaq指数收跌

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月28日 - 美国股市周二交投震荡，道琼工业指数和标普500指数收高，受助于默克业绩强劲及IBM增加派息后股价大涨，但苹果下滑拖累Nasdaq指数收低。
推特(TWTR.N)业绩被提前披露，股价盘中崩跌24%，导致市场波动性在收盘前进一步加大。该股收跌18.2%，报42.27美元。
IBM(IBM.N)股价攀升1.9%，报173.92美元，对道指提振最大。该公司将季度股息上调18%，增幅为五年来最大。该股还收在200日移动均线之上，此为利多技术信号。
苹果(AAPL.O)日内在平盘上下游走，该公司昨日公布业绩。该股早盘触及纪录高位，但收跌1.6%，报130.56美元，拖累Nasdaq指数走低。
“市场上多空双方的角力仍十分激烈，尽管默克等公司公布的业绩良好，”Wedbush Securities的股票交易部董事总经理Michael James表示。
“苹果的业绩非常好，但该股走低，”他补充说，“我认为人们对其季度业绩期望值太高，因此出现了消息公布后下跌的情况。”
道琼工业指数.DJI升72.17点，或0.4%，至18,110.14点；标准普尔500指数.SPX收高5.84点，或0.28%，至2,114.76点；Nasdaq指数.IXIC收低4.82点，或0.1%，至5,055.42点。
默克(MRK.N)跳升5%，录得去年1月以来最大单日涨幅，之前该公司报告的业绩强于预期，且周一晚间公布的治疗糖尿病的药物Januvia的安全性数据非常有利。
惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)急跌7.1%，报183.70美元，是跌幅最大的标普500指数成份股，之前该公司下调2015年获利和营收预估，称因美元走强和巴西经济停滞不前。
从目前情况来看，美国企业首季获利可能小幅增长，因多数企业的业绩强于预期，尽管汤森路透数据显示，分析师预计首季获利将录得2009年以来首次下降。
美国官员称，伊朗革命卫队在海湾扣押了一艘悬挂马绍尔群岛国旗的货船。消息加剧了市场的波动，并一度推动油价上涨。
投资者静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三结束为期两天会议后发布的政策声明，寄望从中获得联储升息时机的线索。
数据显示，2月美国独栋屋价格同比升幅超预期，这也扶助市场在早盘上扬。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约66亿股，高于本月迄今日成交均值63亿股。
纽约证交所涨跌股分别为1,906和1,121股，比率为1.70:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,657和1,065股，比率为1.56:1。
有九只标普500指数成份股触及52周新高，没有一只成份股触及新低。有63只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，39只触及新低。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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