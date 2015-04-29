美股收低 因美联储指经济疲弱且首季GDP数据远逊预期

路透纽约4月29日 - 美国股市周三收低，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)指出美国经济疲弱，且数据显示美国首季经济成长放缓的程度远较预期严重。

但美联储承认经济部分领域疲弱，令其要等到至少9月份才升息的可能性增加，这抑制了股市的进一步跌势。

“我们都知道美联储乐于开始将利率正常化，但事实上，目前数据并不并不支持这一行动，”Phoenix Financial Services首席市场分析师Wayne Kaufman表示。

尽管担心经济持续疲弱，但美国投资人也担心美联储可能过早升息。

标普500指数10大类股中有七种收低，仅能源股、金融股和原材料股收高。

保险商Humana(HUM.N)大跌7.2%，报168.05美元，为跌幅第二大的标普500指数成份股，此前该公司发布的业绩逊于预期。同业UnitedHealth(UNH.N)也下挫3.4%，报113.61美元。标普医疗保健股指数.SPXHC跌0.8%，对标普500指数拖累最大。

道琼工业指数.DJI收低74.61点，或0.41%，至18,035.53点；标准普尔500指数.SPX下滑7.91点，或0.37%，至2,106.85点；Nasdaq指数.IXIC收挫31.78点，或0.63%，至5,023.64点。

美联储政策声明显示，联储将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法。

美国商务部周三早间报告，美国经济首季成长年率仅为0.2%，远低于分析师预期的1%和第四季2.2%的增幅。

其他下跌个股包括赌场运营商Wynn Resorts (WYNN.O)，该股暴跌16.6%，报108.77美元，此前该公司发布的首季盈利逊于预期。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约72亿股，高于本月迄今日成交均值63亿股。

纽约证交所跌涨股分别为2,023和1,008股，比率为2.01:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,853和867股，比率为2.14:1。

有11只标普500指数成份股触及52周新高，一只成份股触及新低。有54只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，51只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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