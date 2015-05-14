标普500指数创纪录最高收位 因美元下跌

路透纽约5月14日 - 美国股市周四强劲收涨，标普500指数创纪录最高收位，因投资者对利率的忧虑略为缓解，且美元走弱将可能推动美国跨国企业的销售增强。

标准普尔500指数.SPX上涨22.62点，或1.08%，收报2,121.10点，破4月24日创下2,117.69点的历史最高收位。Nasdaq指数升至1月来最高。

标普500指数在本年迄今上涨3%。

美元兑一篮子主要货币跌至1月来最低，对海外销售业务庞大的企业来说是利好消息。

美国上周初请失业金人口下降，但没有改变对美国联邦储备委员会(FED/美联储)要等到至少今年下半年才升息的广泛预期。

“今年美联储不会升息的机率是50-50，为何我们花了两年时间讨论这问题呢? 我们应该将焦点放在经济是否稳健，”Goldman Management高管Steve Goldman说。

上周路透调查显示，美国大行预计美联储将在9月升息。

道琼工业指数.DJI收高191.75点，或1.06%，收报18,252.24点；Nasdaq指数.IXIC上扬69.104点，或1.39%，收报5,050.795点。

标普500指数10大类股齐奏凯歌，科技指数.SPLRCT劲涨1.73%，领升股指。苹果(AAPL.O)攀升2.33%，对Nasdaq指数和标普500指数上涨的帮助最大。

苹果将在周四派息。

化妆品公司雅芳(Avon)短暂跳升最多27.4%，此前一家公司向监管机构提交的文件显示，该公司曾提出，以雅芳市值大约三倍的价格收购雅芳。但雅芳表示，没有收到收购提议。

汉堡包连锁店Shake Shack (SHAK.N)下挫4.18%，报65.50美元，此前公司公布意外的经调整季度获利。Shake Shack在1月上市时，首次公开发行(IPO)定价为21美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约60亿股，低于过去五日日均成交量63亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,339和744家，比率为3.14:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,909和861家，比率为2.22:1。

有31只标普500指数成份股触及52周新高，5只成份股触及新低。有101只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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