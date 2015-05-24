美股展望：叶伦暗示美联储今年将升息 未来几周市场波动恐加剧

路透纽约5月22日 - 美国股市投资者享受了较长一段的低波动和增长平稳时期，不过随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年料将开始升息，主要股指接近纪录高位，未来几周市场波动可能有所加剧。

美联储主席叶伦周五称，预计美联储将在2015年会升息，但过程可能是逐步的；升息的时机要看未来的经济数据。

叶伦的讲话令9月升息机率保持在高位。目前多数分析师预计9月升息，不过交易商不太认可。市场指标显示，首次升息料接近年底。

最近的数据好坏不一。一些疲软数据推迟升息预期，但叶伦的讲话暗示，美联储仍在准备今年稍晚升息。

“我认为发出的信息是，‘如果情况保持现在这样，且再保持几个月，那么利率将上调。’这可能是正确的政策走向，”Wedbush Equity Management首席投资官Stephen Massocca称。

倘若美联储真的升息，则将是2006年以来首次升息，结束约六年的近零利率。低利率环境已帮助美股普遍升至纪录新高。

这也压制了长期利率。有关美联储将很快升息，但过程是循序渐进的预期，对短期利率和长期利率构成支撑，但对中期美债收益率(殖利率)则没有那么大的推动。今年稍早表现领先的五年期公债最近表现落后。

“我们都认为此轮利率周期将偏低，变动缓慢。叶伦的讲话证实了这一点，”Schwab Center for Financial Research固定收益主管CollinMartin称。

分析师预计美联储将缓慢采取行动，并经常与市场沟通传达其意图，避免出现2013年时的“削减恐慌”。当时前美联储主席贝南克突然表示美联储或很快减少刺激举措，让市场大感意外。

据Bespoke Investment Group的数据，美联储维持利率不变一年后上调利率后的三个月，标准普尔500指数企业平均下跌2.27%。

市场此次的反应可能因估值担忧而放大。汤森路透数据显示，标准普尔预期市盈率(本益比)为17.5倍，远高于长期均值14.8。

“估值有些过高，即便利率较低，”NationalSecurities首席市场策略师Donald Selkin称。“未来可能有些波动，尤其是如果油价保持低位，或美元保持强势的话。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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