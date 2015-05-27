美股在科技和医疗保健股带领下劲扬 Nasdaq指数刷新收盘纪录

路透5月27日 - 美国股市周三大幅收涨，Nasdaq指数触及纪录收盘高位，科技和医疗保健股带领大盘反弹，且市场乐观地认为希腊将避免违约。

希腊和债权人接近达成协议的报导推高欧元兑美元，欧元部分收复近期的失地。但欧元区官员否认了希腊官员有关双方已开始起草改革换援助协议的说法。

投资者表示，美股在过去一个交易日超卖，周二，对希腊的忧虑和美元走强拖累美股录得三周来最大单日跌幅。

标普500指数5月多次刷新收盘纪录。但股市并未录得部分交易商认为的可观的涨幅，部分是因他们担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从何时开始升息。

“市场认为昨日的反应过度，我对此表示认同，”OakBrook Investments的联席首席投资长Peter Jankovskis表示，“股市在如此长的时间内保持在高位，期间仅出现过温和的回调，这让人倍受鼓舞。”

道琼工业指数.DJI收涨121.45点，或0.67%，收报18,162.99点；标准普尔500指数.SPX上升19.28点，或0.92%，收报2,123.48点；Nasdaq指数.IXIC收高73.84点，或1.47%，收报5,106.59点。

标普500指数今日的涨幅为5月14日以来最大，Nasdaq指数的涨幅为1月底以来最大，并创下4月24日以来的首个收盘纪录。

标普500指数10大类股中有九类收涨，科技股.SPLRCT急升1.82%；医疗保健股.SPXHC上扬1.13%。

芯片生产商BroadcomBRCM.O暴涨21.8%，因有消息称，该公司正就被Avago Technologies (AVGO.O)收购与之展开磋商。Avago跳升7.76%。

Gilead Sciences Inc (GILD.O)上涨2.45%，领升标普医疗保健类指数。

能源股.SPNY下跌0.11%，因美元走强重压油价。道琼航空股指数.DJUSAR结束五日连跌，攀升2.23%。

手袋服饰生产商Michael Kors(KORS.N)重挫24.19%，之前该公司报告季度营收增幅为上市以来最低。

同业Coach(COH.N)下跌3.28%，Kate Spade (KATE.N)回落4.66%，Fossil(FOSL.O)急挫6.47%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约58亿股，低于本月迄今的日成交均值62亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,242和808家，比率为2.77:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,927和845家，比率为2.28:1。

有23只标普500指数成份股触及52周新高，4只触及新低；有85只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，50只触及新低。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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