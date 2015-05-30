美国股市因经济数据疲弱而收低 但5月上涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月29日 - 美国股市周五下跌，因数据显示美国第一季经济萎缩，但三大股指在5月仍上扬。
运输股延续近期跌势，向大盘施压。道琼运输指数.DJT下跌0.8%，较2014年高位下跌近10%，逼近修正区域。
美国政府周五将首季国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，上月公布的初估值为成长0.2%。贸易逆差扩阔，以及企业库存增速较预期缓慢是导致GDP数据被下修的主要原因。消费者支出也被小幅下修。
周五公布的消费者信心和中西部制造业数据疲弱，表明经济尽管脱离了首季的低谷，但第二季初的成长力度仍然不够强劲。
“今日公布的部份经济数据疲弱，但今日是5月的最后的一个交易日，有时(在月底最后一个交易日)会出现抛售。而且今日是周五，且希腊忧虑仍然困扰市场，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo说。
美国财政部长杰克卢周五再次警告称，不要低估希腊退出欧元区对全球稳定性带来的风险。
道琼工业指数.DJI收跌115.44点，或0.64%，收报18,010.68点；标准普尔500指数.SPX下跌13.40点，或0.63%，收报2,107.39点；Nasdaq指数.IXIC收低27.95点，或0.55%，收报5,070.03点。
本月，道指上涨1%，标普500指数上升1.1%，Nasdaq指数劲升2.6%。
本周，道指下滑1.2%，标普500指数下滑0.9%，Nasdaq指数跌0.4%。
必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)也拖累美股表现。该公司股价回落6.6%，录得2012年来最大单日跌幅，此前该公司在一次癌症学会议上公布了其治疗癌症药物的信息。在信息公布前，必治妥施贵宝股价本月攀升了8.5%。
医疗保险商Humana(HUM.N)飙升20.3%，至纪录高位，此前有消息称，Humana正考虑出售公司。
英特尔(INTC.O)上涨1.3%，报34.46美元。熟识事件的人士称，英特尔和Altera恢复以160亿美元收购后者的磋商，且接近达成协议。可编程芯片制造商Altera劲升4%，报48.85美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约70亿股，高于5月日成交均值61亿股。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,097和945家，比率为2.22:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,723和1,039家，比率为1.66:1。
有16只标普500指数成份股触及52周新高，七只触及新低；有77只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，36只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。