（重发）美股展望：汽车销售数据料强劲 可为汽车股注入冲高马力

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
（补充第三段漏字，应为“年率”）
路透纽约5月29日 - 美国汽车股股价或许终于能够加速前进了。
投资人高度期待下周公布的5月汽车销售数据，预料将达到接近纪录高位。若数据表现符合预测，可能就足以激励汽车股，甩开一连串汽车召回的打击及近期销售增幅的疲软表现。汽车股估值在美国股市中属于落后的一群。
根据买车平台Edmunds.com资料，美国5月新客车及卡车销售估计达160万辆，经季节调整后年率为1,740万辆。
“这将是历来最佳单月成绩之一，”Mainstay Capital Management首席投资策略师David Kudla指出。他预期5月销售额接近400亿美元，逼近2014年8月创下的403亿美元纪录。
汽车销售疲软是4月整体零售销售平平的原因之一，但5月料将有所反弹。油价下跌可刺激运动型车(运动休旅车，SUV)及卡车的买气，这类汽车的价格较高，车商利润亦较高。
另外，自从金融危机以来，美国消费者延后换车，因此也有积压的新车需求。Kudla表示，目前美国的平均车龄在10-11年。
Edmunds.com的资深分析师Jessica Caldwell指出，今年美国阵亡将士纪念日的落点，也协助了5月汽车销售。
“由于在假期长周末之后，5月还有一整周，消费者有充分时间可以利用经销商和车厂促销活动大力宣传的优惠，”Caldwell称。
BMO Private Bank投资长Jack Ablin指出，汽车贷款的信贷正在扩大。
“强势美元造成了不利，通用汽车又有一些引人瞩目的产品召回，但以当前趋势来看，我会预期销售持续成长。”
通用汽车及福特汽车目前股价都显得遭到低估。根据汤森路透资料，通用汽车的未来市盈率(本益比)为7.62倍，远低于标准普尔500指数的17.4倍，而福特的市盈率为8.77倍。
根据StarMine的股票内在价值指标，这两支股票在S&P 500成份股中属于最便宜之列。以这个指标来看，通用汽车是第四便宜的S&P成份股，StarMine估计通用汽车股价应该在81.69美元，比周四收盘价36.39美元高出一倍以上。根据StarMine的计算，福特汽车在最便宜S&P成份股中排第10名，股价要上涨79%才符合它的内在价值。
尽管如此，福特股价今年以来下跌1.7%，表现逊于S&P指数的上涨2.6%。通用汽车今年以来上涨3%，主要是受到3月间宣布买回50亿美元股票计划支撑。
如果新车销售数据符合预期，汽车股虽然可能上涨，但对于大盘可能反而不利，因为倘若消费者支出有强劲迹象，便可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)比预期更快升息。多数分析师预期第一次升息会在今年稍晚的时间，但究竟会在9月还是12月，则众说纷纭。
“好数据会让美联储更快升息。我认为股市会(因汽车数据强劲)走跌，因为这会加速升息日程，”Battle称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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