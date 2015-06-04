美国股市在就业报告发布前收低 对希腊局势的担忧持续

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透6月4日 - 美国股市周四下滑，因在周五就业报告发布前有紧张情绪，且对希腊同债权人是否能达成救助协议的不确定性犹存。
油价和金价下滑也令能源股和原材料股领跌标普500指数。
数据显示就业市场供应吃紧，上周初请失业金人数及续领失业金人数降至2000年来最低水准，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)将保持在今年稍晚升息的正轨上。
周五，美国将公布关键的非农就业报告，根据路透调查，分析师预计上月非农就业岗位增加22.5万。
“市场担心的是明天的就业数据，这是备受瞩目的，”Solaris Group投资长Tim Ghriskey称，“可能市场担心数据会不错。”
一些投资人认为强劲的就业数据会令美联储提前而不是推迟升息的机率增加。
希腊推迟偿还周五到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，且德国总理梅克尔称，与希腊的磋商距离达成协议仍很遥远。这令投资人更加揪心。
道琼工业指数.DJI收低170.69点，或0.94%，收报17,905.58点；标准普尔500指数.SPX跌18.23点，或0.86%，收报2,095.84点；Nasdaq指数.IXIC下挫40.11点，或0.79%，收报5,059.13点。
投资人也在消化国际货币基金组织(IMF)的评论，IMF促请美联储在有明确迹象显示薪资和通胀回升前不要升息。
标普500指数收在关键技术指标50日移动均线切入位之下，这是利空迹象。
标普原材料股指数.SPLRCM跌1.3%，能源股指数.SPNY跌1.2%，在石油输出国组织(OPEC)可能决定维持市场供应过剩前，油价连跌第二天。
化工产品生产商LyondellBasell Industries (LYB.N)大跌3.2%，报99.48美元，领跌原材料股。
达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)跌0.7%，报42.92美元，此前该公司称本季运营利润率可能不及预期，因受到美国需求转弱拖累。美国航空(AAL.O)跌2.2%，报42.17美元。
上涨个股方面，青少年用品零售商Five Below (FIVE.O)上调全年财测后股价跳升7.6%，报37.77美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约62亿股，符合过去五日日成交均值。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,374和677家，比率为3.51:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,994和769家，比率为2.59:1。
有四只标普500指数成份股触及52周新高，六只触及新低；有83只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，32只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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