美股展望：股市走势挣扎方向难寻 升息臆测平添估值疑虑

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透旧金山/纽约6月5日 - 由于对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间的臆测提高了股票估值疑虑，股市投资人下周料得小心翼翼。

美国股市自两周前触及纪录新高以来，走势就相当挣扎，方向难寻。投资人表示，未来几天行情恐怕也不会有什么改善。一连串优于预期的经济数据都无法提振信心，反使市场再度聚焦美联储是否不久将开始调升短期借贷利率。

目前散户投资人并没有特别强烈的买股或卖股倾向。美国散户投资人协会(AAII)调查显示，称自己对市场持“中性”立场的投资人增多，暗示对股市后市走向的不确定。

最新AAII调查显示，48%的受访投资人对未来六个月市场看法为中性，27%偏多，25%偏空。过去五周来看法偏多的比例都在30%以下，为2003年以来比例持续低于30%时间最长的时期；而中性立场的比例已连九周超过45%，为该调查28年历史以来最长。

融资买股的投资人稳步增加成为隐忧。据纽约证券交易所(NYSE)最近期的数据，随着标准普尔500指数的扬升，4月中旬股票融资债务总额达到5,070亿美元的纪录新高。

“市场弥漫着自满情绪，心防松懈的程度超过我所能接受的度。那令我感到不安。”纽约梅隆银行财富管理的纽约投资长Leo Grohowski称。“市场人士似乎没有做好准备迎接震荡加剧，而行情剧烈震荡向来会伴随着高融资债务出现。”

融资债务偏高未必意味将出现卖压。但万一波动率升高，融资债务偏高会使卖压变得更猛烈。

“市场触顶时，融资债务通常处于纪录高位，但在市场触顶前的数月或数年通常也处于纪录高位。”Bespoke Investment Group的Paul Hickey称。

融资债务和标普500指数相关图表：link.reuters.com/ten84w

他们警告表示，震荡加剧可能使市场信心迅速转差，而高融资水平可能放大信心的恶化程度。数周来市场都在一个区间内交投，部分人士担心若跌破区间低端，跌势可能会很猛。

美国5月非农就业岗位增加约28万个，为12月以来最大增幅，且远高于分析师预期。分析师多预期美联储将在9月开始升息，而非农数据使这个预期更为巩固。

“市场沉溺于美联储提供的流动性不可自拔，这必定使得联储9月开始升息的计划更具威力。因此若升息的话，市场下跌就合乎情理了。”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称。(完)

(编译 张若琪 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。