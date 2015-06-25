美国监管机构冻结4399游戏网CEO资产 因其涉嫌奇虎内幕交易

路透香港6月25日 - 美国证券监管机构已接获一项法院命令，冻结中国在线游戏网站4399首席执行官骆海坚的资产，据该机构称，骆海坚涉嫌在美国上市公司奇虎360科技QIHU.N收到价值100亿美元的私有化要约前，进行了“可疑的”交易活动。

美国证券交易委员会(SEC)周二发布声明称，在上周奇虎收到私有化要约前，中国广州居民骆海坚通过交易奇虎股票期权获利超过100万美元。奇虎收到的私有化提议报价较其6月16日收盘价溢价16.6%。

SEC在提交给一家纽约法院的文件中称，今年33岁的骆海坚在上述私有化消息宣布前，通过他在一家美国券商的账户，购买了70万美元奇虎股票价外看涨期权，押注奇虎股价将在短期内上涨。

奇虎在6月17日收到由公司首席执行官兼董事长周鸿祎牵头的财团提出的私有化要约，成为又一家拟进行私有化的中国科技企业。之前已有多家在美上市中国科技企业计划从纽约退市，重返中国股市。当天受私有化消息提振，奇虎股价开盘上涨9%。

SEC纽约办公室地区负责人Andrew Calamari在声明中说：“骆海坚交易的时点和规模很可疑，促使我们迅速展开行动，冻结他的资金，并确保在我们继续调查期间，骆海坚可能存在的非法获利无法从这个账户转出美国司法管辖区。

设在福建厦门的4399是一家在线游戏网站，该公司有约2,500名员工，正在准备在深圳证交所创业板上市。

4399发言人称，在SEC宣布上述决定之前，该公司并不知道其对骆海坚发起的调查，而且公司仍在“核查事实”。她补充称，公司的上市工作正常进行。

SEC指控4399执行长骆海坚“自然地与奇虎360内部的人士有关系，奇虎360是中国最大的网络公司之一，业务包括在线游戏。实际上，骆海坚曾出席有奇虎360人士参加的会议。”

根据4399去年12月提交的首次公开发行(IPO)文件，奇虎360、腾讯、苹果和谷歌是该公司最大客户。

法院指令冻结骆海坚的证券账户，并禁止他销毁证据。

SEC称，寻求最终判决骆海坚吐出不当获利，并缴纳利息和罚金。

奇虎360发言人拒绝对这项调查以及该公司同4399的关系置评。(完)

(编译 汪红英/杜明霞；审校 白云/王洋)

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