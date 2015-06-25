美股收低 但医疗保健股上涨

路透纽约6月25日 - 美国股市周四收盘小跌，交投淡静，但医疗保健类股劲扬，之前美国最高法院裁决，奥巴马医改计划可以为中低收入者购买医疗保险提供联邦补贴。

能源股和油价一起下滑，拉低股市，而围绕希腊债务磋商的不确定性仍然压制市场的乐观人气。道指交通股分项指数收盘时较12月29日的收盘高位回落了10.6%，进入修正区域。

标普医疗保健类股.SPXHC攀升0.5%，此前美国最高法院裁定，2010年签署的平价医疗法案，即奥巴马医保法案，给中低收入者购买医疗保险提供的补贴并不仅局限于有自己医疗保险市场的州。

医院运营商是最高法院裁决的最大得益者之一，此项裁决保住了因奥巴马医保计划而产生的越来越壮大的自己购买医疗保险的人群，投资者松一口气。

Tenet Healthcare (THC.N)暴涨12%，报56.21美元，为升幅最大的标普500指数成份股，排行第二的是HCA Holdings (HCA.N)，该股劲涨8.8%，报90.72美元。Universal Health Services (UHS.N)攀升7.7%，报140.78美元。

汤森路透数据显示，标普医疗保健类股的市盈率为24.3倍，标普500指数市盈率为17.6倍。

道琼工业指数.DJI收跌75.71点，或0.42%，至17,890.36点；标准普尔500指数.SPX收挫6.27点，或0.3%，至2,102.31点；Nasdaq指数.IXIC回落10.224点，或0.2%，收报5,112.190点。

美股继续受到希腊债务危机的影响，希腊和国际债权人周四仍未达成协议，周六将再次举行会议，为避免希腊下周违约作最后努力。

希腊国际债权人三方机构向希腊政府提交了最终现金换改革救助提案后，欧元区财长在本周举行的第三次会议中进行了商讨，但仍未能达成协议。

能源股表现最差，标普能源指数.SPNY下挫1%。美国原油期货CLc1下滑约1%，收报每桶59.70美元，受美国成品油市场走低拖累。Occidental Petroleum (OXY.N)下跌1%，报78.53美元。

IAC/Interactive IACI.O上涨5.1%，报81.19美元，此前公司称，计划将旗下包括Match.com和移动应用程式Tinder在内的约会业务上市。

在收市后，道指成份股Nike Inc (NKE.N)公布第四季业绩，股价在盘后交易中上涨2.2%，报107.50美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约57亿股，低于6月迄今日成交均值61亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,964和1,100家，比率为1.79:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,500和1,274家，比率为1.18:1。

有16只标普500指数成份股触及52周新高，17只触及新低；有119只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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