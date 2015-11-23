美国股市小幅收跌 辉瑞与艾尔建达成并购交易后下挫

路透11月23日 - 美国股市主要指数周一在淡静交投中小幅收低，继上周强劲上扬后涨势暂歇，大规模保健行业并购交易并未打动投资者。

辉瑞(PFE.N)宣布将以创纪录的1,600亿美元收购艾尔建后，其股价下挫2.6%，成为标普500指数的最大拖累之一。艾尔建(AGN.N)收挫3.4%。这一交易料成为保健行业有史以来规模最大的并购案。

“今天市况沉闷，除非你操作的是辉瑞或艾尔建的股票。除此之外，交投没有明确方向，”ITG的销售主管Brian Fenske表示。“市场走低时没有人惊慌失措，因为成交量并不大。”

道琼工业指数.DJI下跌31.13点或0.17%，收报17,792.68点；标准普尔500指数.SPX跌2.58点或0.12%，至2,086.59。Nasdaq指数.IXIC下滑2.44%或0.05%，收于5,102.48点。

分析师认为，辉瑞与艾尔建的并购交易预期可节省的资金少于期望，同时存在反垄断问题，而且辉瑞分拆为两家公司的计划可能也要推迟，都令人感到失望。

根据路透数据，美国交易所约有61.8亿股换手，低于72亿股的20日均值。几天后美国将迎来感恩节假期，当天市场将休市。

Wedbush Equity Management LLC的投资总监Stephen Massocca指出，继标普500指数上周录得年内最佳表现后，投资者并未被周一的经济数据打动，一些人担心经济增长可能慢于预期。

“上周股市涨幅很大，所以出现修正并不奇怪，”Massocca说。

美国10月成屋销售下滑，因为待售房产持续不足，限制了潜在买家的选择范围并推高房价，暗示房屋市场在今年稍早强劲复苏后有所趋软。

另一份报告显示，美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值触及25个月低点，凸显出制造业持续疲弱的表现。

标普公共事业类股下跌1%表现垫底，其后是电信服务类股.SPLRCL。这些行业较易受到美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息预期的影响。

Tyson Foods(TSN.N)宣布季度营收超越预估后，股价飙升10.2%至48.09美元，并帮助必需消费品指数.SPLRCS成为表现最好的板块。

能源类股指数.SPNY上涨0.7%。此前沙特阿拉伯同意与其他产油国合作稳定油价，不过交易商对全球供应过剩和美国库存增加的迹象感到担心，令油价走势震荡。

纽约证交所涨跌股分别有1,581和1,466支，比例约为1.08：1。而Nasdaq市场有1,566支个股上涨，1,236支下跌，比例约为1.27：1。

标普500指数有25支股票创下52周新高，四支创新低；Nasdaq市场分别有77支个股创新高和新低。(完)