美股在震荡交投中收低 中国贸易数据与油价创新低带来拖累

路透12月8日 - 美国股市周二在震荡交投中下跌，因油价下跌连续第五日令能源类股承压，而且中国贸易数据疲弱重燃对全球放缓的担忧。

原油价格徘徊在七年低点附近，此前美国原油价格跌破每桶37美元，布兰特原油价格跌破40美元，均为2009年初以来首见，因市场担心全球产油国在市场饱和的情况下还将进一步增产。

中国周二公布的数据显示，11月进口连续第13个月下滑，较上年同期减少8.7%。

中国数据加剧了能源与原材料类股的压力，因其引发对于全球衰退和大宗商品需求情况的疑虑。

“美国原油价格持续低于每桶40美元让投资者有点被吓到，”Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey指出。“中国在一段时期以来一直是原油买家。他们通常会在价格下跌时入场借机吃进。”

道琼工业指数.DJI下跌162.51点或0.92%，报17,568点。标准普尔500指数.SPX跌13.48点或0.65%，至2,063.59。Nasdaq指数.IXIC下滑3.57点或0.07%，收报5,098.24。

道琼运输类股平均指数.DJT下挫2.8%，创下8月24日以来最大单日百分比跌幅，First Standard Financial的首席市场分析师Peter Cardillo称这进一步说明投资者对经济增长前景焦虑不安。

石油巨头埃克森(XOM.N)收低2.8%，对标普指数构成最大拖累。标普能源类股指数.SPNY下跌1.5%，连续第五日收低，自12月1日以来共计下滑10.4%。

一些投资者预期，油价很快将会反弹并扭转整体市场人气。

“我觉得我们可能会迎来大涨，尽管美联储下周可能会升息，”Cardillo称。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月会议上，将宏观经济不确定性作为决定维持利率不变的理由。但多数分析师认为，该央行将在12月15-16日的会议上升息。

标普500指数10大板块中有九个下跌，原材料类股指数.SPLRCM以1.9%的幅度领跌。而标普保健类股指数.SPXHC是唯一收高的板块，小涨0.2%。

纽约证交所下跌股与上涨股分别有2,078和1,014支，约为2.05：1；Nasdaq市场则分别有1,678和1,130支，比例约为1.48：1。

有八支标普500指数成份股触及52周新高，34支触及新低。有26支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，180支触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交超过75亿股，高于过去20日日成交均值68.7亿股。(完)