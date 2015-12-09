标普500指数跌穿一技术支撑位 市场静待美联储利率决定

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月9日 - 美国股市周三震荡收跌，因油价重拾跌势，以及标普500指数跌穿一技术支撑位，市场静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周举行的政策会议，预计联储可能在会议结束时升息。
在早盘上扬后，三大股指转跌，因投资人担心全球经济成长放缓、油价疲弱及美国将在近10年来首次升息。
根据Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan，在标普500指数未能守住2,050点支撑位后，电脑交易程序启动一波抛售。
“通常投资人将商品市场作为全球经济的晴雨表，现在标普500指数又跌穿了支撑位，”Hogan表示。
道琼工业指数.DJI收跌75.70点，或0.43%，至17,492.30点；标准普尔500指数.SPX下挫15.97点，或0.77%，至2,047.62点；Nasdaq指数.IXIC回落75.38点，或1.48%，至5,022.87点。
在预计中美联储将在12月16日宣布升息前，投资人也在建立仓位。
“投资人愈发担心他们将在可能最坏的时机升息，”Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps表示。
标普材料股指数.SPLRCM为今日最大的亮点，大涨3.1%，因报导称陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)和杜邦(DuPont)(DD.N)正在进行合并谈判。[nL3S13Y1CN]陶氏化学大涨11.9%，杜邦劲升11.8%。
油价LCOc1CLc1收低，盘中一度大涨4%，因此前市场不顾美国上周原油库存意外减少，而将焦点放在包括柴油在内的馏分油库存增幅为预期两倍之上。
能源股.SPNY缩减稍早涨幅，收高1.3%，自12月1日以来已大跌超过10%。
投资人担心中国经济不断放缓及其对全球商品需求的冲击，以及美国制造业疲弱的迹象。
“我认为市场开始有些更担心全球经济疲弱，”Kingsview AssetManagement高级副总裁及投资组合经理人Paul Nolte表示。
标普10大类股中有七种收低，科技股指数.SPLRCT以1.5%领跌。
纽约证交所下跌股与上涨股分别有1,867和1,214支，比例约为1.54：1；Nasdaq市场则分别有1,932和866支，比例约为2.23：1。
有八支标普500指数成份股触及52周新高，16支触及新低。有28支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，126支触及新低。
根据路透数据，美国各证交所共计成交超过80.5亿股，高于过去20日日成交均值68.9亿股。(完)
(编译 李军; 审校 徐文焰)
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