美股大幅走低 因油价挫至数年低位让投资者更加坐立不安

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月11日 - 美国股市周五大幅收跌，标普500指数录得8月以来最大单周跌幅，因油价重挫加剧了投资者的焦虑情绪，美国将在下周进行近10年来首次升息的预期已经让投资者如坐针毡。
油价拖累市场普跌，因投资者担忧商品市场的疲态是否意味着整体经济将会放缓。
另外，中国人民币走软和高收益债券市场回落也让投资者忧心忡忡。
“市场显然是按照出脱曝险的主线来调整头寸的，”Wedbush Securities的股市交易部董事总经理Michael James表示。
收盘前抛售加速，因投资者对亚马逊(AMZN.O)等全年表现较佳的个股获利了结，Bright Trading LLC的市场结构部主管Dennis Dick表示。
“如果你持有大规模原油头寸，你需要筹集现金，可能是通过卖出一些今年表现较好的资产，”他说。
道琼工业指数.DJI收跌309.54点，或1.76%，至17,265.21点；标准普尔500指数.SPX收低39.86点，或1.94%，至2,012.37点；Nasdaq指数.IXIC下跌111.71点，或2.21%，至4,933.47点。
本周，道指劲跌3.3%，标普500指数下挫3.8%，为8月21日当周来最大周度百分比跌幅，NASDAQ指数本周大跌4.1%。
油价续跌，使投资者在美联储12月15-16日会议前面临更大的不确定性，市场普遍预计美联储将在会后升息。
布兰特原油期货盘中跌至近七年低位，美国原油期货逼近每桶35美元，之前国际能源署(IEA)表示，预计明年全球供应过剩的局面将会进一步恶化，因需求放缓，而石油输出国组织(OPEC)为保护其市场份额，未显示出任何减产的意愿。
人民币跌至四年半最低，因担忧该国经济成长放缓和预期美国将升息。这也加剧了市场的悲观情绪。
Wedbush的James说，投资者担忧高收益市场，特别是高收益债券和能源需求相关的市场，因纽约的Third Avenue Management周四表示，该公司正在结清旗下规模约10亿美元的垃圾债基金，因这支基金的亏损创下了2008年金融危机以来共同基金行业之最。
标普能源股指数跟随油价走低，跌幅高达3.4%，领跌标普10大类股。该指数本月迄今累积下跌11%，为2011年9月以来最大月跌幅。
材料股指数急挫2.7%，受累于杜邦和陶氏化学下跌。
杜邦(DD.N)和陶氏化学(DOW.N)携手下行，分别重挫5.5%和2.8%，之前两家公司同意以全股票方式合并，合并后的企业价值为1,300亿美元，合并后再拆分成三大事业。
纽约证交所跌涨股分别为2,745和376家，比率为7.30:1；Nasdaq市场跌涨股分别为2,388和448家，比率为5.33:1。
Adobe Systems (ADBE.O)是唯一一只触及52周新高的标普500指数成份股，有43只成份股触及新低；有19只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，187只触及新低。
根据路透数据，美国各证交所共计有约83亿股成交，过去20日的日成交均值为69.8亿股。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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