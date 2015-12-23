美股连升三日 油价反弹提振圣诞节前的市场人气

路透12月23日 - 美国股市周三连续第三日上扬，受能源股大涨支撑，因油价反弹提振圣诞节前市场人气。

标普500指数收高1.24%，在12月开局不振的情况下，本周迄今升幅达到约3%。

今年迄今，标普500指数略有斩获，升0.26%，但道琼工业指数跌1.24%。

“这有些像是圣诞老人升势。投资人希望感觉良好、希望粉饰投资组合，在年底前看上去是满仓。”Solaris Group投资长Tim Ghriskey称。

在美国公布上周原油库存减少后，油价攀升，但仍徘徊在多年低点附近，因供应过剩忧虑持续。

标普能源股指数.SPNY劲升4.24%，为8月来最大单日升幅，令今年迄今的跌幅缩减至21%。

雪佛龙(CVX.N)升3.92%，艾克森美孚(XOM.N)升3.27%，对标普500指数的提振作用最大。

“市场认为油价可能已经触底，至少暂时如此。”Ghriskey称。

自由港(FCX.N)暴涨16%，跟随铜价上涨。这带动原材料股指数.SPLRCM升2.36%。报导称中国将削减钢过剩产能，也对原材料股指数有帮助。

道琼工业指数.DJI收高185.34点，或1.06%，至17,602.61点；标准普尔500指数.SPX收涨25.32点，或1.24%，至2,064.29点；Nasdaq指数.IXIC上扬44.82点，或0.9%，收报5,045.93点。

周四美股将提前收盘，周五因圣诞节休市。假日期间，市场交投预计将保持清淡。

美国今日公布的数据显示，经济前景仍令人鼓舞，12月消费者信心触及五个月高位，上月个人所得连续第八个月增长。

不过，一项衡量美国企业投资计划的指标11月回落，之前一个月的升幅也被大幅下修，因强势美元以及能源行业削减支出给制造业造成的拖累未显示出任何缓解的迹象。

生物医药公司CELGENE(CELG.O)就一项涉及其畅销药Revlimid的专利诉讼达成和解，股价劲升9.83%，大大提振了标普500指数和Nasdaq指数。

Nike(NKE.N)公布了强劲的业绩，盘中股价触及历史高位，但收盘转升为跌，下挫2.38%。

美光(MU.O)意外预计会计年度第二季会出现亏损，股价下挫2.22%。

Bed Bath & Beyond (BBBY.O)下调了第三季盈利预估，股价大跌4.58%。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,681家和434家，Nasdaq市场涨跌股分别为2,061和807家。

标普500指数成份股有13只触及52周新高，两只触及新低；有46只Nasdaq指数成份股触及52周新高，52只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约64亿股成交，过去20日的日成交均值76亿股。(完)