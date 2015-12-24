美股多数小跌 股市投资者将度过一个没有礼物的圣诞节

路透12月24日 - 美国股市周四收盘多数小跌，因能源股重挫限制节日前的乐观情绪。今日因圣诞前夜提前休市。

美国股市提早在1800 GMT收市，市场交投疏落，因周五为圣诞节假期。根据汤森路透数据，美国各证交所共计有27亿股成交，过去20日的日成交均值为75亿股。

油价小涨，美国原油期货势将连升第四日。

但标普能源股指数.SPNY结束之前三日连涨，下滑0.91%。艾克森美孚 (Exxon Mobil)跌1.07%，对标普500指数构成最大的拖累。

对该指数帮助最大的是Facebook(FB.O)，该股上扬0.37%。

本周初上涨使标普500指数迄今略高于去年底收盘水准，但该指数在12月迄今仍下跌近1%，使原本希望股市在圣诞节前上涨的投资者失望。

“人们在说， '我要保护我的投资组合和获利，所以在周一前保持守势' ，”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide说。

道琼工业指数.DJI小跌50.44点，或0.29%，收报17,552.17点；标准普尔500指数.SPX下挫3.30点，或0.16%，收报2,060.99点；Nasdaq指数.IXIC微升2.56点，或0.05%，至5,048.49点。

标普10大类股中有九种下跌。

周四数据显示，最新一周初请失业金人数降至26.7万人，好于预期的27万人。初请失业金人数连续第42周在30万人以下，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)有关就业市场不断改善的观点。

股市投资者在今年大多蒙受损失，且美联储在本月稍早进行了近十年来首次升息，一些投资者对明年寄予厚望。

“市场普遍预计美联储将会以很缓慢的步伐升息，且美国经济将可以消化升息带来的影响，”管理着逾13亿美元资产的OakBrookInvestments LLC的首席交易商Giri Cherukuri说。

“所以明年的首要任务是密切关注经济成长的路径。”

道指成份股Nike (NKE.N)下滑1.82%，周三调整后的收盘价报64.36美元。Nike股票一拆二将在周四生效。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,648家和1,344家，Nasdaq市场涨跌股分别为1,516和1,190家。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，没有成份股触及新低；有47只Nasdaq指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)