美股以下挫为走势震荡的2015年收官 能源股全年大跌24%

路透12月31日 - 美国股市周四下跌，标普500指数年线小跌，在2015年，标普500指数曾创下纪录新高，也曾大跌。

2015年主要趋势之一在周四被扭转，油价今日走高，标普能源指数升0.34%，且是唯一上涨的板块。

2015年股市表现强差人意，主要因为油价下跌，全球原油供应空前巨大，使油价在2015年下跌了三分之一。能源股在2015年大跌24%，是全球经济衰退以来表现最差的一年。

标普500指数在今年5月刷下纪录高位，但仅在8月的八个交易日累计大跌11%，因担心中国将引领全球经济放缓。在市场反弹前，CBOE波动性指数急升至七年高位。

在2015年最后一个交易日，标普500指数下跌19.42点，或0.94%，收报2,043.94点，年线下跌0.71%。

“若你在2014年12月31日睡着了，在今日醒来，你会说多么沉闷的一年啊，但殊不知一年内的风起云涌。”National Securities 首席滙市策略师Donald Selkin说。

2015年道指收跌2.23%，NASDAQ指数收涨5.73%，年内曾升穿2000年科网股泡沫以来首见水准。

**今年能源股领跌，消费股领涨**

2015年10大表现最差的标普500指数成份股中，有八只是能源股，Chesapeake Energy(CHK.N)年跌幅达77%，表现最差。

另一方面，非必需消费品类股.SPLRCD是标普表现最好的板块，年度涨幅达8.43%，受助于Netflix(NFLX.O)暴涨134%，亚马逊劲涨118%

在道指成份股中，三大升幅个股均是消费类股，Nike(NKE.N)在2015年上涨30%，位居榜首。

今日的大部分下跌发生在收盘前几分钟，道琼工业指数.DJI下跌1.02%，收报17,425.03点，Nasdaq指数.IXIC下挫1.15%，收报5,007.41点。

标普500指数10大类股中九类下跌，科技类股.SPLRCT领跌，下挫1.43%。

今年令投资者感到担忧的许多风险因素2016年仍然首当其冲。

“(明年)估值上升，公司利润将温和增长，经济活动迟滞。当然，还有利率上升的变动因素，”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称。

**苹果今日重压三大股指**

苹果(AAPL.O)今日下跌1.92%，是三个股指的最大拖累，该股因担心iPhone销售疲弱而承压，全年该股下跌4.5%，为2008年以来首次年度下跌。

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“苹果处于成长股和价值股之间，该股深陷于两者之间，”Huntington Wealth & Investment Management首席投资官John Augustine称。

下个月投资者将关注可能发生的“1月效应”，12月因年底税务原因卖出的股票可能出现反弹。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有53亿股成交，过去20日的平均日成交量为72亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,882家和1,163家，Nasdaq市场跌涨股分别为1,869家和1,022家。

标普500指数成份股有一只触及52周新高，两只成份股触及新低；有32只Nasdaq指数成份股触及52周新高，72只触及新低。(完)