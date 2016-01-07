美股道指今年头四天表现为纪录最差 因对中国的担忧加重

路透1月7日 - 美国股市周四进一步下跌，道指今年头四个交易日表现为该指数自1928年创立以来最差，受累于中国股市续跌和油价跌向12年低位。

中国容许人民币汇率大跌，并录得五个月来最大单日跌幅，令投资者对中国经济体质的担忧加重。

中国股市周四开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。沪综指最终收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。进入2016年后，短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易。

上海和深圳证交所周四在其网站上宣布，将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定。

油价跌向12年低位，且铜价触及2009年来最低水准，拖累能源股和材料股下跌。Freeport McMoran (FCX.N)重挫9.1%，报5.61美元。标普500指数10大类股全数下跌，Nasdaq生物科技指数.NBI 跌4.1%。

“人们看到中国疲弱和整体股市走软，认为这情况将对美国的企业造成影响，”Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik说。

“股市今年开局疲弱，大家都持怀疑态度。经济增长不是一帆风顺，前景充其量也就算是一般，他们不打算看长线。中国带来更多不确定性。”

道琼工业指数.DJI收跌392.41点，或2.32%，收报16,514.10点；标准普尔500指数.SPX收低47.17点，或2.37%，收报1,943.09点；Nasdaq指数.IXIC收低146.34点，或3.03%，至4,689.43点。

道指在今年头四个交易日累计下跌5.2%，为该指数创立以来最差的头四天表现。

美股在尾盘扩大跌幅，CBOE波动性指数.VIX收高21.4%，至24.99，为9月29日来最高收位。

投资者为周五出炉的美国政府就业报告作准备，该报告可能显示出美国经济对国际问题影响的抵御程度。

国际基金经理人索罗斯在斯里兰卡的经济论坛上指出，当前环境与2008年金融危机相似。据彭博报导，索罗斯说，全球市场面临危机，投资者需要非常谨慎。

苹果股价下挫4.2%，至8月股市大跌以来的最低位。

雅虎(YHOO.O)挫跌6.2%，报30.16美元，此前Business Insider援引消息人士报导，雅虎正在制定裁员至少10%的计划，而且最早可能本月就将启动裁员程序。阿里巴巴(BABA.N)下挫6%，报72.72美元。

本周成交放量，根据汤森路透数据，美国各证交所周四共计约99亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量72亿股。

纽约证交所下跌和上涨股家数分别为2,704家和415家，比例为6.52:1；Nasdaq市场跌涨股分别为2,492家和390家，比例为6.39:1。

标普500指数成份股有一只触及52周新高，82只成份股触及新低；有16只Nasdaq指数成份股触及52周新高，302只触及新低。(完)