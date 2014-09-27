美股收高 标普500指数重返关键技术位之上

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透纽约9月26日 - 美国股市周五收涨，标普500指数重返关键技术位之上，但今日的涨势不足以抵消近期的跌幅，三大股指本周录得八周来最差表现。
今日出现普涨，标普500指数10大类股齐步走强，能源股.SPNY以1.3%的升幅领跑，因美国原油期货CLc1升1%。
多数升幅是在美国公布第二季国内生产总值(GDP)增速为两年半最快后录得的。
近期美股涨跌幅度较大，周四标普500指数的跌幅为7月来最大，在过去五个交易日中，有四日标普500指数的点数波幅超过过去250日均值14.6点。
“在短时间内出现如此大幅度的反弹很有趣，但这也显示出市场有多不稳定，涨跌的波动性都放大，”Fiduciary Trust Co投资长Michael Mullaney表示。
标普500指数重新收在50日移动均线切入位之上，周四收盘失守该水准，为逾一个月首见。长期处于该水准之下，可能暗示市场将进一步走低，但交易商保持了近期利用市场下跌作为买入良机的趋势。标普指数较本月稍早触及的纪录收盘高位低约1.4%。
“买家重返市场，”帮助管理约117亿美元资产的Mullaney表示，“后市基本面仍非常稳健，所以交易商回场也不足为奇。”
道琼工业指数.DJI收涨167.35点，或0.99%，至17,113.15点；标准普尔500指数.SPX收高16.86点，或0.86%，至1,982.85点；Nasdaq指数.IXIC上扬45.446点，或1.02%，至4,512.194点。
本周，道指回落1%，标普500指数收跌1.4%，Nasdaq指数收挫1.5%。三大股指本周表现为截至8月1日该周以来最差。
道指成份股企业Nike Inc (NKE.N)跳升12%，报89.50美元，为2008年10月来最大单日升幅，该公司昨日公布的季度盈利超过预期，促使十多家券商上调了该股目标价。
美光(MU.O)跳升6.7%，报33.83美元，该公司周四收盘后公布的业绩也优于预期。
下跌个股中，Universal Health Services Inc (UHS.N)收低2.4%，报109.03美元，此前该公司同意以约3.35亿美元收购Cygnet Health Care
Ltd。
纽约证交所约七成股票收高，Nasdaq市场则有约65%的股票收在平盘上方。
根据BATS公布的交易所数据，美国各证交所总计成交约51.8亿股，低于本月迄今日成交均值60.5亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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