美国股市大幅收低 受全球经济成长忧虑拖累

路透纽约10月7日 - 美国股市周二大幅收低，三大指数下跌超过1%，因在业绩期开幕前，德国经济数据疲弱，加重对全球成长的忧虑。

国际货币基金组织(IMF)今年第三次下调全球经济成长预估，显示环境对企业而言仍然艰困，特别是对跨国企业。

今日市场普跌，标普500指数十大类股全线收低，同经济成长息息相关的景气类股领跌。工业股.SPLRCI重挫2.4%，金融股.SPSY大跌1.8%，原材料股.SPLRCM跌1.8%。

Joy Global Inc JOY.N收挫4.2%，报51.69美元，卡特彼勒(CAT.N)跌3.4%，报94.70美元，为跌幅居前的道指成份股。波音(BA.N)收低2.3%，报123.32美元。

德国8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。[nL3S0S2241]

“数据非常疲弱，造就了严峻的市场环境。我认为这不是情况恶化的趋势，但确实疲弱，而目前的估值需要更好的数据，而非疲弱的数据支撑。”Baring Asset Management北美资产配置部门主管Hayes Miller表示。

今日大跌后，标普500指数跌穿100日移动均线切入位，这是短期动能转弱的信号。CBOE波动性指数.VIX升11%，报17.2，接近近期被认为市场超卖的水准。

道琼工业指数.DJI收跌272.58点，或1.6%，至16,719.33点；标准普尔500指数.SPX收挫29.73点，或1.51%，至1,935.09点；Nasdaq指数.IXIC回落69.599点，或1.56%，至4,385.203点。

道指30支成份股中仅有可口可乐(KO.N)一家收高，升0.7%，报43.92美元，逼近1998年7月15日所创的历史高位44.44美元。

快餐连锁店运营商百胜集团(YUM.N)盘后下调全年预估，指因中国销售疲弱，该股盘后先抑后扬，一度下挫2%后反弹1.6%。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,379和671股，比率为3.55:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股分别为2,188和516股，比率为4.24：1。

八只标普500指数成份股触及52周新高，15只触及新低；15只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，188只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约64.3亿股，低于过去五日成交均值72.7亿股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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