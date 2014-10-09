美股因成长忧虑大跌 波动率指数急升

路透纽约10月9日 - 美国股市周四大幅收低，标普500指数录得六个月来最大单日百分比跌幅，因持续忧虑全球经济力道，以及担心这对企业盈利的影响。

股市大跌，标普500指数挫跌至8月7日来最低，之前欧洲最大经济体德国公布疲弱的经济数据，以及一位美联储官员的讲话暗示，投资者对美联储最终升息时机的预期不切实际。

德国8月出口降幅为2009年1月来最大，本周稍早，德国公布工业订单和工业生产骤降。

“投资者将焦点放在经济的不确定性上，”Destination Wealth Management首席执行官和创始人Michael Yoshikami表示。

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，担忧市场利率预期与美联储的预期脱节。他的讲话，令市场的忧虑加重。

对美联储通胀立场更温和的预期引发美股周三大涨，不过，这些涨幅在周四全部回吐。

市场人士称，美联储第三轮量化宽松政策(QE3)将在本月底结束也不利股市，因支撑股市持续五年牛市的其中一跟支柱将不复存在。

“QE3结束，股市将失去一个正面刺激因素，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说。

“收紧政策是美联储正在采取和应该采取的路线，”他说。

道琼工业指数.DJI收跌334.97点，或1.97%，至16,659.25点；标准普尔500指数.SPX收低40.68点，或2.07%，至1,928.21点；Nasdaq指数.IXIC收跌90.258点，或2.02%，至4,378.336点。

小盘股Russell 2000指数.TOY大跌29.13点，或2.66%，收报1,067.99点，录得4月10日以来最大单日百分比跌幅。

能源股是今日表现最差的板块，劲跌3.7%，录得去年4月来最大单日跌幅。美国原油期货CLc1结算价触及2012年12月来最低，且价格在盘后交易中续跌。

标普500指数连续两日的日内交投区间超过40点，是三年来首见。CBOE波动率指数.VIX跳升超过24%，收在2月初来最高水平。

在标普500指数中，最大百分比升幅的个股是Ventas Inc

(VTR.N)，上扬1.3%，最大百分比跌幅的个股是Gap Inc (GPS.N)，劲跌12.5%。

百分比升幅最大的Nasdaq 100指数成份股是苹果(AAPL.O)，仅升0.2%，最大百分比跌幅的是VimpelCom Ltd VIP.O，下滑5.9%。

纽约证交所交投最活跃的个股包括，美国银行(BAC.N)下跌3.10%，报16.59美元。Petrobras (PBR.N)急升1.57%，报16.77美元。超微半导体(AMD)AMD.N劲跌10.06%，报2.95美元。

Nasdaq市场，成交最活跃的个股包括，GT Advanced Technologies GTAT.O和苹果。GT Advanced暴涨17.3%，报1.29美元。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,726和364股，比率为7.49:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股分别为2,314和387股，比率为5.98:1。

22只标普500指数成份股触及52周新高，19只触及新低；24只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，215只触及新低。

成交放量，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为逾82亿股，高于72.7亿股的过去五日均值。（完）

(编译 利棣儿；审校 母红)

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