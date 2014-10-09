美股因成长忧虑大跌 波动率指数急升

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约10月9日 - 美国股市周四大幅收低，标普500指数录得六个月来最大单日百分比跌幅，因持续忧虑全球经济力道，以及担心这对企业盈利的影响。
股市大跌，标普500指数挫跌至8月7日来最低，之前欧洲最大经济体德国公布疲弱的经济数据，以及一位美联储官员的讲话暗示，投资者对美联储最终升息时机的预期不切实际。
德国8月出口降幅为2009年1月来最大，本周稍早，德国公布工业订单和工业生产骤降。
“投资者将焦点放在经济的不确定性上，”Destination Wealth Management首席执行官和创始人Michael Yoshikami表示。
美国圣路易斯联储总裁布拉德称，担忧市场利率预期与美联储的预期脱节。他的讲话，令市场的忧虑加重。
对美联储通胀立场更温和的预期引发美股周三大涨，不过，这些涨幅在周四全部回吐。
市场人士称，美联储第三轮量化宽松政策(QE3)将在本月底结束也不利股市，因支撑股市持续五年牛市的其中一跟支柱将不复存在。
“QE3结束，股市将失去一个正面刺激因素，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说。
“收紧政策是美联储正在采取和应该采取的路线，”他说。
道琼工业指数.DJI收跌334.97点，或1.97%，至16,659.25点；标准普尔500指数.SPX收低40.68点，或2.07%，至1,928.21点；Nasdaq指数.IXIC收跌90.258点，或2.02%，至4,378.336点。
小盘股Russell 2000指数.TOY大跌29.13点，或2.66%，收报1,067.99点，录得4月10日以来最大单日百分比跌幅。
能源股是今日表现最差的板块，劲跌3.7%，录得去年4月来最大单日跌幅。美国原油期货CLc1结算价触及2012年12月来最低，且价格在盘后交易中续跌。
标普500指数连续两日的日内交投区间超过40点，是三年来首见。CBOE波动率指数.VIX跳升超过24%，收在2月初来最高水平。
在标普500指数中，最大百分比升幅的个股是Ventas Inc
(VTR.N)，上扬1.3%，最大百分比跌幅的个股是Gap Inc (GPS.N)，劲跌12.5%。
百分比升幅最大的Nasdaq 100指数成份股是苹果(AAPL.O)，仅升0.2%，最大百分比跌幅的是VimpelCom Ltd VIP.O，下滑5.9%。
纽约证交所交投最活跃的个股包括，美国银行(BAC.N)下跌3.10%，报16.59美元。Petrobras (PBR.N)急升1.57%，报16.77美元。超微半导体(AMD)AMD.N劲跌10.06%，报2.95美元。
Nasdaq市场，成交最活跃的个股包括，GT Advanced Technologies GTAT.O和苹果。GT Advanced暴涨17.3%，报1.29美元。
纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,726和364股，比率为7.49:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股分别为2,314和387股，比率为5.98:1。
22只标普500指数成份股触及52周新高，19只触及新低；24只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，215只触及新低。
成交放量，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为逾82亿股，高于72.7亿股的过去五日均值。（完）
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”