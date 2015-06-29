美股重挫 希腊债务危机恶化促使投资人逃离股市

路透6月29日 - 美国股市周一放量大幅收跌，标普500指数和道琼工业指数录得10月来最大单日跌幅，因希腊与债权人的救助磋商破裂，使对该国可能成为首个退出欧元区国家的担忧加剧。

欧洲央行冻结向希腊的银行的金援，迫使希腊关闭银行一周，以避免银行业崩溃。

一希腊政府官员表示，该国不会偿还周二到期的国际货币基金组织(IMF)16亿欧元贷款。这似乎是确认该国肯定将出现违约。

美国投资人还在担心波多黎各债务问题以及中国股市大跌，明日又是季末，且周四美国还将公布就业报告。本周五为美国独立日假期，股市休市一天。

“对于入市低吸的投资者而言，这些因素中没有一个是吉兆，今年多数时间，逢低入市成为市场的普遍心态，”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James表示，他预计周二美股会续跌。

“明天股市能否扭转走势？那要希腊传来很多好消息，”他表示，并指投资组合经理不希望在第二季末账面上显示持有高风险股票。

标普500指数和道指录得10月9日来表现最差的一天，均跌至去年收盘水准略下方。上次两个指数同创年度下滑还是2008年。Nasdaq指数今日百分比跌幅为3月25日来最大。

波动性大幅增加，标普10大类股全军覆没，而追踪希腊股市的Global X FTSE希腊上市交易基金(GREK.K)暴跌20%。在欧洲，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E创2011年来最大单日跌幅。

“没有踢出欧盟的机制，从未发生过，”Performance Trust Capital Partners交易部门主管Brian Battle表示，“当你不知道会发生什么时，你会卖出离场观望。”

尽管希腊经济规模不大，且多数美国企业对希腊的直接敞口有限，但投资人担心如果希腊退出欧元区，对欧洲造成的后果。

路透对分析师和交易商进行的调查结果显示，对希腊退出欧元区可能性的预估中值为45%。

在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。

另外美国境外领地波多黎各面临730亿美元债务重组。

道琼工业指数.DJI急跌350.33点，或1.95%，至17,596.35点；标准普尔500指数.SPX重挫43.85点，或2.09%，至2,057.64点；Nasdaq指数.IXIC回落122.037点，或2.4%，至4,958.468点。

CBOE波动性指数.VIX急升34.5%，报18.86，为约五个月最高。

金融股.SPSY大跌2.44%，为表现最差的标普板块，美国的银行持有127亿美元的希腊债务。

摩根大通(JPM.N)大跌2.5%，对标普金融股指数的拖累最大，富国(WFC.N)跌2.4%，高盛(GS.N)重挫2.6%，对道指的拖累最大。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约73亿股，高于6月迄今日成交均值63亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,874和282家，比率为10.19:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为2,469和367家，比率为6.73:1。

有两只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低；有48只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，126只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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