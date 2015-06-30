美国股市收涨 因寄望希腊与债权人在最后一刻达成协议

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透6月30日 - 美国股市周二在交投震荡中收高，尽管逼近债务违约边缘，但投资者仍寄望将希腊能与债权人达成协议，留在欧元区。
在16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款还款限期到期前几个小时，希腊向债权人提交新的救助提议，要求债务重组，为打破磋商僵局作最后努力。
欧元区消息人士向路透表示，希腊政府暗示，如果能就新贷款达成协议，可能会建议民众在周日举行的公投中投支持票，或取消公投。
在开盘上涨后，美股跟随欧股下跌，之后在下午再由跌转升，因迹象显示希腊总理齐普拉斯显示愿意协商。
“我认为齐普拉斯有点目中无人和傲慢，他高估了自己，”O’Neil Securities的纽约证交所(NYSE)场内交易部门董事Kenny Polcari说。“磋商仍可能一拍两散。市场仍然惴惴不安。”
美国企业在希腊敞口有限，但投资者担心，如果希腊退出欧元区，将对整个欧洲带来的后果。
波动率指数周二急升，因季度期权到期。周度期权提早一日到期，因周五为美国独立纪念日假期。
周一，美股放量大跌，标普500指数和道指录得10月9日表现最差的一日，因担心希腊危机。
在今年上半年，道指下跌。标普500指数在第二季下滑，为10个季度来首次。Nasdaq指数则连续第10上升。
在6月，道指、标普500指数和Nasdaq指数全部下跌。
希腊的消息盖过本周迄今美国数据对股市的影响。
周二一份备受关注的调查报告显示，4月美国独栋房屋价格同比上涨，但涨幅小于预期。美国4月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨4.9%，路透调查访问的分析师估值为上涨5.5%。
美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心指数攀升至101.4，高于预期的97.3。
道琼工业指数.DJI上涨23.16点，或0.13%，至17,619.51点；标准普尔500指数.SPX上升5.47点，或0.27%，至2,063.11点；Nasdaq指数.IXIC上涨28.40点，或0.57%，至4,986.87点。
标准普尔500指数10大类股中有七种上涨，电信服务类股、公用事业股和必需消费品类股微幅下跌。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约75亿股，高于6月迄今日成交均值63亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,894和1,226家，比率为1.54:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,742和1,058家，比率为1.65:1。
有四只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低；有30只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，108只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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