美股收高 但能源股走低且希腊达成协议的希望减弱

路透7月1日 - 美国股市周三收高，但从稍早触及的日内高位回落，因能源股下跌和没有明确迹象显示希腊债务危机将得到解决。

油价录得4月来最大单日跌幅，拖累标普能源类指数下挫。上周美国原油库存逾两个月来首次增加，令交易商意外，油价也因此大跌。

欧洲央行给希腊的紧急流动性援助上限保持在目前的水平不变，令希腊银行现金短缺的压力没有减弱。希腊银行自周一关始关闭，周日希腊将就上周国际债权人提出的救助计划条款举行公投。

希腊财长瓦鲁法基斯称，如果保证债务可持续，希腊政府愿意接受严苛的条件，希腊政府的目标是在周一与债权人达成协议。

U.S. Global Investors Inc交易部主管Michael Matousek表示，投资者对希腊达成债务协议的希望稍早扶助美股上涨，但之后这种希望减退。

“说到底，他们只是在来回的调整以抢占有利位置。磋商过程还没有结束，”他说。

ITG销售交易部主管Brian Fenske表示，许多投资者都按兵不动，等待周四公布倍受关注的6月美国非农就业报告，另外，本周末美国是独立日假期长周末，有些市场人士已开始放假。

尽管美国股市主要受到希腊的消息带动，但强于预期的就业和建筑业数据为股市提供一些支撑，且瑞士保险巨擘ACE LtdACE.N出价280亿美元收购高端财产险保险商Chubb Corp (CB.N)的消息也支持股市。

Chubb股价暴涨26%，报119.99美元，是升幅第二大的标普500指数成分股。Rival Travelers Cos Inc (TRV.N)劲升2.7%，为道指带来最大的提振。

数据显示，美国6月间就业岗位增加23.7万人，创去年12月以来最大增幅，5月建筑支出上升至逾六年半来最高。

道琼工业指数.DJI上涨138.40点，或0.79%，至17,757.91点；标准普尔500指数.SPX收高14.31点，或0.69%，至2,077.42点；Nasdaq指数.IXIC上升26.26点，或0.53%，至5,013.12点。

标普能源类指数.SPNY下跌1.3%，是标普500指数中唯一下跌的板块。美国原油期货CLc1结算价报每桶56.96美元，大跌4.2%。布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶62.01美元，下滑2.5%。

航空股重挫，此前美国司法部称，正调查是否一些航空公司共谋使机票价格居高不下。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约64亿股，低于过去五个交易日成交均值74亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,914和1,179家，比率为1.62:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,475和1,288家，比率为1.15:1。

有14只标普500指数成份股触及52周新高，22只触及新低；有76只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，89只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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