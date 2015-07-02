美股小幅收低 因希腊忧虑及美国经济数据不佳

路透7月2日 - 美国股市周四小幅收低，此前国际货币基金组织(IMF)在周日希腊公投前警告称，希腊面临资金缺口，且美国就业数据不及预期，损及美国经济前景。

尽管IMF警告希腊在未来三年还需要500亿欧元才能保持偿债能力，但希腊总理促请希腊人在公投中拒绝债权人提出的救助条件，并称希望在周一签订新的协议。

“鉴于周日希腊将举行公投，且美国将迎来假期周末，至少今日的走势相比本周其他时间会显得有些迟滞。”State Street Global Advisors旗下U.S. Intermediary Business首席投资策略师Michael Arone表示。

在长周末前交投保持清淡。周五美国金融市场将因独立日假期休市一天。

美国6月就业增长放缓压制了对美联储在9月升息的预期。

美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅。4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。另外，就业参与率降至1997年10月以来最低，进一步增加了数据的疲弱基调。6月平均时薪持平，同比增长2.0%。

美联储表示过，要等到经济数据显示持续复苏后才会升息。

公用事业股.SPLRCU在标普类股中表现最佳，上扬1.4%。因投资人预期会升息而调整了仓位，公用事业股今年迄今大跌10.6%。

投资人还面临中国股市的波动以及波多黎各的债务危机等不确定性。

“在假期长周末前，市场不够明朗，能令投资人建立多头仓位。”HighTower Advisors董事总经理Richard Weeks表示。

道琼工业指数.DJI收跌27.80点，或0.16%，至17,730.11点；标准普尔500指数.SPX收跌0.64点，或0.03%，至2,076.78点；Nasdaq指数.IXIC下滑3.91点，或0.08%，至5,009.21点。

本周三大股指均下挫，道指下跌1.2%，标普500指数下滑1.2%，Nasdaq指数跌1.4%。标普500指数创下3月来最大单周跌幅，道指创4月来最大单周跌幅，Nasdaq指数录得5月初来单周最大跌幅。

石油巨擘BP美国上市股票(BP.N)大涨5%，报41.29美元，此前该公司同意以187亿美元就2010年墨西哥湾漏油诉讼达成和解。

西联汇款(WU.N)下挫6.9%，报18.99美元，为百分比跌幅最大的标普成份股，此前Evercore ISI将该股投资评级由“买入”下调至“持有”。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约55亿股，低于过去五个交易日成交均值76亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,536和1,516家，比率为1.01:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,761和1,015家，比率为1.73:1。

有17只标普500指数成份股触及52周新高，九只触及新低；有48只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，80只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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