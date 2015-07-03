美股展望：美企第二季获利或能轻松超预期 股市上涨可期

7月1日纽交所内工作中的交易员。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约7月2日 - 由于分析师对第二季美国企业获利的预估处于最低点，很多企业的获利或许会远远超出预期，这有望在未来几周内推高股市。

由于担心强势美元可能会侵蚀美国跨国公司的获利，加上预计能源企业获利可能会因低油价而连续第三个季度下降，分析师自今年年初以来已大幅下调了对第二季美国企业获利的预估。

美国铝业(AA.N)下周将拉开美国公司财报季序幕，汤森路透的数据显示，投资者预计标准普尔500指数成分股公司第二季获利较上年同期下降3%。若果真如此，将是自2009年第三季度以来首次下滑。

不过，分析师对第一季企业获利的预估也同样惨淡，后来证明是过于悲观了，标准普尔500指数成分股公司第一季获利实际上增长了2.2%。

这令一些策略师预期，第二季部分行业可能也会和第一季一样传出好消息来，而这很有可能会为美国股市带来提振。

“如果企业获利好于预期，我觉得会出现这种情况，那么起码能让投资者相信，美国企业获利并未遭遇获利下滑的问题，情况要好于预期，这应该会利好股市，”RBC Capital Markets驻纽约的首席股市策略师Jonathan Golub说。

Golub并称，他预计第二季能源板块的业绩将“大幅超出预期”，与第一季的状况相似。

排除能源板块，标普500指数成分股企业获利预计较上年同期上涨4.9%。

**希腊危机**

第二季获利前景因对希腊债务危机的担忧而蒙阴，最近这种担忧情绪已经使股市下跌。标普500指数.SPX较6月19日收盘下跌约1.5%，上月美国三大股指均录得跌幅。

希腊局势的发展可能使投资者对在欧洲有大量曝险的公司的业绩感到不安，比如麦当劳(MCD.N)。

美国企业自己公布的获利展望非常低迷，根据汤森路透数据，预测第二季获利负面与预测正面的企业之比为4-1，第一季为5.7-1。

造成这种低迷预期的元凶是美元走强的影响，即便第二季美元指数.DXY下跌2.9%，第一季则跳涨9%。美元升值加大了美国企业在海外进行竞争的难度。

“我认为汇率因素较预期产生的阻力更大，”AutoDesk首席执行官Carl Bass在5月19日的分析师电话会议上称。

美光(Micron Technology)上周发布的疲弱业绩预估令人担忧晶片行业前景，该行业表现一直落后于市场总体情况。半导体指数.SOX6月累计下跌8.7%，是标普500指数2.1%跌幅的四倍还多。

“我们谨慎乐观。这样的公司不在少数，而且知道他们的业绩差得不是一星半点，”Synovus Trust Company资深投资组合经理Daniel Morgan表示。该公司重仓持有的科技股包括英特尔(INTC.O)。

与其他标普指数板块相比，科技类公司发布的悲观预估更多；迄今为止，97家标普500指数科技类成分股中，有24家发布了悲观预估。

与此同时，金融类股获利同比增幅料将达到14.8%，在各大板块中位居榜首。这主要是受花旗集团(C.N)拉动，该公司一年之前的业绩因大笔法律支出而受到冲击。

汤森路透数据显示，标普500指数能源类公司迄今为止的获利料将录得最大同比降幅，达63%，接近于对第一季度的预估降幅。

尽管如此，Golub和其他策略师认为，这些超低预估只是意味着公司获利将比较容易超越预期。

“第二季度美元和油价比较稳定，所以跨国公司和能源领域可能会有惊喜，”Themis Trading总经理Mark Kepner表示。(完)

(编译 王红英/李春喜/王颖；审校 王丽鑫/杜明霞/孙茉莉)

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