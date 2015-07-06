美股展望：希腊公投反对纾困条款 股市恐有大跌风险（更新版）

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(新增市场对希腊公投的反应)
路透纽约7月5日 - 希腊民众周日公投以压倒多数反对国际纾困条款，可能加剧市场不确定性，短期内或压低欧元并引发股市大跌，同时投资者在估量欧洲央行将如何防止希腊问题蔓延。
在接近一半票数统计完成后，官方数据显示61%的希腊民众反对救助条款。欧洲或需数日才能拿出联合应对方案。
欧洲央行周一上午将举行电话会议，不过可能不愿提高向希腊银行的紧急贷款。德国总理梅克尔和法国总统奥朗德周一稍后将在巴黎会面。
希腊在7月20日将需偿还欧洲央行35亿欧元债务。
Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy表示，金融市场的反应可能比一周前、也就是6月29日更激烈，当时欧元区股市跌幅一度达到4%，美国股市则下挫2%。
Joy说：“欧洲股市可能大幅开低，德国公债和美国公债收益率也会大幅下降。信用息价将扩大，美元将与黄金一道走强。”
德国安联的首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)称，投资者或面临一场全球股市大跌。他说：“不错，你会看到一轮股市下跌，至于下跌的程度和持续时间，则取决于欧洲央行是否会介入，拿出新的抵制危机蔓延的措施。”
美国标普指数期货ESc1周日下午开低约1.5%，10年期美国公债期货开高0.87%。
JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke称，由于损失可能以不同方式承受，欧洲最好是提供希腊实质的债务减免，而非允许不受控的解除和退出欧元。
“鉴于不确定性的最新程度，且还未消化任何风险，我预计市场将出现此消彼长。”O'Rourke说。
瑞士信贷欧洲经济学主管Neville Hill在与投资者电话会议中称，欧洲增长面临下行风险，未来数周和数月欧元区可能遭遇相当程度的金融动荡。
Hill表示，希腊退出欧元区，加上欧洲经济增长放缓及希腊银行系统可能崩溃，也可能阻止美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月升息。
加剧市场不确定性的因素还包括，中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司(中证金)提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。
中国21家证券公司周六召开会议后发布联合公告，将以出资合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。
不过，美国股市或出现避险买需。分析师对美国第二季上市公司业绩的预期已经非常低。
由于担心美元走强会削弱美国跨国公司的利润，加上预计能源企业获利将因为油价下跌而连续第三个季度下滑，分析师自年初以来已大幅下调预测。
未来一周，美国铝业(Alcoa)(AA.N)将率先公布业绩。根据汤森路透数据，投资者预测标普500指数成分股企业的利润或较上年同期下降3%，为2009年第三季以来首次下降。
不过，分析师对第一季企业获利的预估也同样惨淡，后来证明是过于悲观了，标准普尔500指数成分股公司第一季获利实际上增长了2.2%。
这令一些策略师预期，第二季部分行业可能也会和第一季一样传出好消息来，而这很有可能会为美国股市带来提振。
“如果企业获利好于预期，我觉得会出现这种情况，那么起码能让投资者相信，美国企业获利并未遭遇获利下滑的问题，情况要好于预期，这应该会利好股市，”RBC Capital Markets驻纽约的首席股市策略师Jonathan Golub说。
Golub并称，他预计第二季能源板块的业绩将“大幅超出预期”，与第一季的状况相似。
排除能源板块，标普500指数成分股企业获利预计较上年同期上涨4.9%。
美国企业自己公布的获利展望非常低迷，根据汤森路透数据，预测第二季获利负面与预测正面的企业之比为4-1，第一季为5.7-1。
造成这种低迷预期的元凶是美元走强的影响，即便第二季美元指数.DXY下跌2.9%，第一季则跳涨9%。美元升值加大了美国企业在海外进行竞争的难度。
“我认为汇率因素较预期产生的阻力更大，”AutoDesk首席执行官Carl Bass在5月19日的分析师电话会议上称。(完)
(编译 王丽鑫/孙国玉/张若琪；审校 郑茵/徐文焰/李婷仪)
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