纽约证券交易所周三交易暂停可能因软件升级出差错--彭博

路透7月9日 - 彭博周三援引两位了解初步调查结果的消息人士报导，纽约证券交易所(NYSE)周三暂停交易三个多小时的原因，可能是软件升级出了差错。

纽约证券交易所在周三1530GMT过后不久暂停交易，1910GMT恢复交易。交易所称交易暂停是由于内部技术故障，而不是网络攻击。其他交易所的交易则正常进行。

彭博报导称，纽约证券交易所现在必须查清原因，并将结论上报给美国证券交易委员会，后者将根据这些结论调查是否有违规状况。

纽约证券交易所发言人称，交易暂停的根本原因是“配置问题”。

“在这一过程中纽约证券交易所上市的股票通过NYSE Arca和其他美国交易渠道继续进行交易，”她说。

在美国正常工作时间之外，路透暂时联系不上美国证券交易委员会置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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