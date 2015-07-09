纽约证券交易所周三交易暂停可能因软件升级出差错--彭博

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月9日 - 彭博周三援引两位了解初步调查结果的消息人士报导，纽约证券交易所(NYSE)周三暂停交易三个多小时的原因，可能是软件升级出了差错。
纽约证券交易所在周三1530GMT过后不久暂停交易，1910GMT恢复交易。交易所称交易暂停是由于内部技术故障，而不是网络攻击。其他交易所的交易则正常进行。
彭博报导称，纽约证券交易所现在必须查清原因，并将结论上报给美国证券交易委员会，后者将根据这些结论调查是否有违规状况。
纽约证券交易所发言人称，交易暂停的根本原因是“配置问题”。
“在这一过程中纽约证券交易所上市的股票通过NYSE Arca和其他美国交易渠道继续进行交易，”她说。
在美国正常工作时间之外，路透暂时联系不上美国证券交易委员会置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。