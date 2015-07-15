美国股市小跌 油价回落拖累能源股走低

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月15日 - 美国股市周三小幅下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证，且在稍后的交易中，能源股下跌盖过金融股上涨带来的提振。
能源股.SPNY下跌1.6%，为标普500指数中跌幅最大的类股，因担忧伊朗石油出口增加会加剧全球供应过剩的局面，拖累油价走低。布兰特原油期货LCOc1收涨1.46美元，报每桶57.05美元。美国原油期货CLc1收跌1.63美元，报每桶51.41美元。
“市场绝大多数时间都在昨日收盘位之上，但在收盘前回吐了涨幅，”Federated Investors的首席股市策略师Phil Orlando表示。
“如果油价继续走低，这将意味着市场假设伊朗核协议可能获得国会的批准，或国会不会推翻总统的否决，从而使大量伊朗石油供应流入市场。”
金融股.SPSY上涨0.7%，扶助限制市场跌幅，受助于美国银行(BAC.N)急升3.2%，报17.68美元。U.S. Bancorp(USB.N)跳涨3.8%，报45.53美元，这两家银行之前公布业绩。
标普500指数结束四日连涨，此为1月以来最长升势。
Celgene(CELG.O)劲扬7%，报131.39美元，盘中触及纪录高位135.98美元。该公司之前表示，将收购ReceptosRCPT.O，从而将一种可能带来数十亿美元收入的药品加入其产品组合。
美联储主席叶伦表示，她预计今年剩余时间经济将稳步增长，为美联储升息提供依据，但她并未直接暗示升息的时间或步伐。市场普遍预计美联储将在9月或12月升息。
美联储周三发布的褐皮书指出，5月中到6月底，美国经济活动继续扩张，能源价格回落扶助提振消费者支出，但仍拖累制造业活动。
道琼工业指数.DJI下跌3.41点，或0.02%，至18,050.17点；标准普尔500指数.SPX下滑1.55点，或0.07%，至2,107.40点；Nasdaq指数.IXIC下跌5.95点，或0.12%，至5,098.94点。
根据汤森路透的估计，第二季美国企业营收预计将录得近六年来最大降幅，盈利料将下跌2.9%。中国股市的不确定性和美元走强造成的影响也将是市场关注的焦点。
必胜客和肯德基的母公司百胜集团(YUM.N)急跌2.9%，报88.88美元。该公司之前报告第二季营收连续第四个季度下降，表明在去年爆出食品安全丑闻后，其中国业务尚未扭转营收下滑的局面。
在英特尔(INTC.O)和Netflix(NFLX.O)今日盘后公布业绩后，Nasdaq指数周四可能获得提振。英特尔盘后跳升5.4%，报31.30美元，Netflix急升10.4%，报108.20美元。
根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约58亿股，低于本月迄今日成交均值66.6亿股。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,841和1,223家，比率为1.51:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,826和998家，比率为1.83:1。
有30只标普500指数成份股触及52周新高，16只触及新低；有140只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，64只触及新低。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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