美股展望：数家科技巨头将公布业绩 投资者寄予厚望

美国纽交所内7月16日的工作场景。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约7月17日 - 谷歌周五公布强劲季度财报，推动股价大涨，让投资者对下周将迎来的一系列重量级科技企业财报寄予厚望。

下周将公布财报的企业包括国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)、微软(Microsoft) (MSFT.O)和美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)等，预计均能实现增长。

华尔街分析师预计，标准普尔科技板块企业第二季获利将增长2.7%。

到目前为止，投资者对这两家知名科技企业财报的反应是本财报季中最强烈的。Netflix (NFLX.O)周三公布用户数量增长强于预期，随后股价大涨18%。谷歌(Google)(GOOGL.O)财报掀起该股逾七年最大单日升幅，股价首次超过700美元。

“目前投资者着眼增长，科技板块增长幅度可能达不到他们的期待，但却年年实现增长，”Synovius Trust Company副总裁Dan Morgan称。

投资者将密切关注每个大型科技企业的最新创新，以判断是否有新的平台或工具可能带动长期增长。

下周一将首先迎来IBM第二季财报。投资者将聚焦该公司最近的分析工具和云平台表现，判断这些部门能否带来更多营收。IBM股价最近表现困顿，过去12个月跌逾10%，相比之下标准普尔500指数上涨8.6%。

苹果和微软财报都将在周二公布。

投资者相信iPhone将继续给苹果带来利润，但分析师将关注Apple Watch的首次官方数据。一些投资者关注这款产品能否弥补iPad增长放缓。iPad面临大量平板产品的竞争。

雅虎(Yahoo!) (YHOO.O)、高通(Qualcomm) (QCOM.O)及德州仪器(德仪)(Texas Instruments) (TXN.O)下周也将公布财报。

科技股之外，摩根士丹利(MS.N)等银行下周也将公布财报。本周美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)及高盛(GS.N)等标准普尔500指数成分金融股已经公布财报。

金融企业表现不一致。美国银行超出预期，花旗集团公布金融危机以来最高季度获利，而高盛季度获利则降至近四年最低，受诉讼支出拖累。

分析师预计标准普尔金融版块企业获利本季增长19.1%，年增幅在各板块中拔得头筹。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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