美股受IBM等业绩拖累收挫 苹果盘后公布财测不佳股价急跌8%

路透7月21日 - 美股周二下跌，IBM(IBM.N)和联合技术(UTX.N)的业绩为财报季开局的乐观情绪降温。科技企业巨擘苹果和微软盘后公布季度业绩和财测后股价急跌，美股股指期货扩大跌幅。

道琼工业指数下挫1%，百分比跌幅约两周最大，IBM和联合技术在道指181点的跌幅中贡献了约118点。

IBM收挫5.9%，至163.07美元，昨日该公司公布营收连跌13季，且逊于分析师预期。

另一道指成份股联合技术重挫7%，报102.71美元，为表现最差的道指成份股，此前该公司今年第三次下调全年盈利预估。

“在没有宏观经济数据公布的情况下，今日走势看来是受基本面因素影响，这有一阵子没有出现了，未来几周，随着我们进入业绩高峰期，市场走势可能将保持这种情况。”RBC Global Asset Management美股交易部门主管Ryan Larson表示。

收盘后，苹果公布会计年度第三季业绩，但第四季财测不及预期，股价盘后急跌8%，微软公布业绩后大跌3.5%，雅虎盘后公布季报后也大跌1.8%。

科技企业业绩强劲扶助Nasdaq指数上涨，在7月的表现超过道指和标普500指数。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业的6月该季度盈利预计下滑1.9%，较7月1日时预期的盈利下降3%略有改善，但远低于1月1日时预估的上升5.9%。

迄今已公布业绩的企业中，70%的盈利好于分析师预期，高于63%的1994年以来均值。

不过，53%的企业营收高于预估，低于61%的2002年来均值。第二季美国企业营收跌幅预计将为近六年来最大，部份原因是美元走强，降低了美国企业海外收入的价值。

道琼工业指数.DJI收跌181.12点，或1.0%，至17,919.29点；标准普尔500指数.SPX下滑9.07点，或0.43%，至2,119.21点；Nasdaq指数.IXIC收低10.74点，或0.21%，至5,208.12点。

常规交易时段，苹果股价下挫1%，报130.75美元，令Nasdaq指数承压，今日App Store、Apple Music、iTunes Store等多项服务宕机超过三个小时。

市场成交清淡，根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约60.5股，低于本月迄今日成交均值65.4亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,841和1,217家，比率为1.51:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,630和1,130家，比率为1.44:1。

有29只标普500指数成份股触及52周新高，26只触及新低；有94只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，114只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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