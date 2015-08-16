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国际财经 | 2015年 8月 17日 星期一 07:11 BJT

美国股票基金净流出规模创纪录 市场预期美股牛市到头

路透波士顿8月14日 - 投资研究机构晨星(Morningstar) 周五称，投资者今年前七个月从美国股票基金撤出近790亿美元资金，撤资规模高于此前任何一年的水平，包括金融危机最严重时期。

“普遍看法是美国牛市已是强弩之末，”晨星分析师称。

晨星称，而投资者继续向国际股票基金大量投资，截至7月末净流入总规模为1,793亿美元。国际指标MSCI明晟EAFE指数在2015年前七个月回报率为7.7%，标准普尔500指数同期回报率为3.4%。

“回顾年度资金流动状况说明，投资者对美国的信心甚至比近期指标显示的更不坚定，”晨星在最新的共同基金流动月报中称。

晨星称，仅7月份，美国股票基金净赎回金额增至143亿美元，6月为80亿美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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