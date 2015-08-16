美国股票基金净流出规模创纪录 市场预期美股牛市到头

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透波士顿8月14日 - 投资研究机构晨星(Morningstar) 周五称，投资者今年前七个月从美国股票基金撤出近790亿美元资金，撤资规模高于此前任何一年的水平，包括金融危机最严重时期。
“普遍看法是美国牛市已是强弩之末，”晨星分析师称。
晨星称，而投资者继续向国际股票基金大量投资，截至7月末净流入总规模为1,793亿美元。国际指标MSCI明晟EAFE指数在2015年前七个月回报率为7.7%，标准普尔500指数同期回报率为3.4%。
“回顾年度资金流动状况说明，投资者对美国的信心甚至比近期指标显示的更不坚定，”晨星在最新的共同基金流动月报中称。
晨星称，仅7月份，美国股票基金净赎回金额增至143亿美元，6月为80亿美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。